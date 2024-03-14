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Загроза масованого ракетного удару по Україні: експерт розкрив нову тактику РФ

Юрій Берендій
14 березня 2024, 00:06
Військовий аналітик вказує на те, що росіяни можуть завдати ракетного удару із використанням стратегічної авіації в будь-який момент.
Загроза масованого ракетного удару по Україні: експерт розкрив нову тактику РФ
Росіяни можуть завдати ракетного удару по України в будь-який момент / Колаж Главред, фото: УНІАН, wikipedia.org

Росіяни відносно давно не застосовували стратегічну авіацію. Це може свідчити про те, що ворог накопичує сили для того, щоб завдати масованого ракетного удару по території Україїни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, голова українського Центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

"Вони розуміють, що їхні комбіновані удари на початку цього року - наприкінці минулого початку не призвели до тих збитків, на які дуже розраховували росіяни", - сказав він.

Військовий експерт наголошує, що план російського військово-політичного командування полягав в тому, щоб завдати Україні серйозних втрат, однак цього не сталось.

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"Вони змушені накопичувати озброєння, щоб мати запас для масованого ракетного удару. Нам, своєю чергою, потрібно завжди бути готовими до того, що в будь-який момент росіяни дійсно можуть завдати ракетного удару", - зазначив Сергій Кузан.

Він також зауважує, що зараз, завдяки добре розробленій системі протиповітряної оборони, росіяни шукають нові підходи і не вдаються просто до ракетних ударів. На думку експерта кожен їхній атака тепер стає скрупульозно спланованою операцією, оскільки їм все важче прорватися через наш протиповітряний щит.

Хто такий Сергій Кузан

Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія.

Удари по території України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія завдала ракетного удару по багатоповерхових будинках у Кривому Розі. Внаслідок удару є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні заявив, що Росія відчує удар у відповідь за ці злочинні дії.

Крім того, 6 березня президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс перебували в порту Одеси, коли ракета, запущена російськими окупантами, впала всього за 300-400 метрів від їхнього місця знаходження.

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війна в Україні обстріли Сергій Кузан
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