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Удар ракети по кафе в Грозі: кількість загиблих зросла до 55 людей

Альона Вороніна
11 жовтня 2023, 12:43 оновлено 11 жовтня, 12:47
Двох жінок, які вважалися зниклими безвісти, ідентифікували серед загиблих.
Ракетный удар по Грозе
Кількість загиблих через удар ракети по кафе в Грозі збільшилася/ колаж: Главред, фото: Telegram Олег Синєгубов

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російських окупантів по кафе в селі Гроза на Харківщині зросла до 55 людей.

Минулої доби було ідентифіковано двох жінок серед загиблих. Раніше вони вважалися зниклими безвісти. Про це розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, повідомляє "Суспільне".

Ще троє людей вважаються зниклими безвісти.

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"За добу ще дві жінки було встановлено серед загиблих, до цього вони вважались зниклими безвісти. Триває ідентифікація тіл загиблих. Вже ідентифіковано 55 тіл, вважаються безвісти зниклими троє людей, дітей серед них немає", – повідомив Чубенко.

Також він зазначив, що, згідно з заявами родичів про зниклих людей, кількість загиблих може ще збільшитись до 58.

"Криміналісти та судово-медичні експерти здійснюють дуже кропітку роботу з ідентифікації загиблих. Для прикладу, тіло одного з чоловіків, який перебував в епіцентрі вибуху, було розірвано щонайменше на 19 частин", – розповів речник Харківської облпрокуратури.

Ракетний удар окупантів по кафе у Грозі

5 жовтня стало відомо про те, що росіяни вдарили по кафе і магазину на Харківщині. Окупанти обстріляли кафе та магазин у селі Гроза Куп'янського району. Там було багато цивільних і діти.

Тіла загиблих в селі Гроза були понівечені і розірвані. Окупанти вбили 53 людей, з яких одну дитину. У тому числі була вбита вся сім'я перепохованого військового, який на початку повномасштабного вторгнення був похований у Дніпрі. У селі Гроза на Харківщині загинули дружина, невістка і син військового, на честь якого влаштували поминальний обід.

Після цього повідомлялося, що в Грозі риють могили і готуються до масових поховань. На місцевому кладовищі розчищають хащі і риють нові могили. Через цей удар у багатьох родинах є по 2-5 загиблих.

7 жовтня повідомлялося, що у Грозі відбулися перші поховання жертв терористичного акту 5 жовтня – там попрощалися із подружжям, яке загинуло під час жорстокого удару РФ по кафе.

СБУ викрила 2 зрадників, які прирекли до смерті своїх односельчан. Чоловіки після звільнення села від окупантів втекли до Росії разом із загарбниками, забравши з собою свої сім’ї. Перебуваючи в РФ, вони випитали у жителів села, коли будуть поминки за військовим, і навели ракету.

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війна в Україні Харківська область вторгнення Росії ракетний удар
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