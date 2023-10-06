У сім'ях по 2-5 загиблих: в Грозі риють могили і готуються до масових поховань

Російська ракета, яка вдарила по кафе в селі на Харківщині, була випущена з окупованої території.

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РФ вдарила Іскандером по селу Гроза на Харківщині / Колаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Російські окупанти завдали удару по селу Гроза Харківської області, де в одну секунду вбили 52 людини. Ще 6 осіб перебувають у лікарні. Тепер у селі риють могили, щоб поховати тих, чиє життя забрала російська ракета. Про це повідомляє ТСН.

Цей теракт став наймасовішим за кількістю загиблих на Харківщині. Село готується до масових поховань. На місці удару досі багато особистих речей загиблих, кров. Родичі вбитих приносять квіти і лампадки.

На місцевому кладовищі розчищають хащі і риють нові могили. Через цей удар у багатьох родинах є по 2-5 загиблих.

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"Деякі зі знайдених тіл були дуже понівечені, їх діставали частинами", - каже кореспондент.

РФ вдарила Іскандером по селу Гроза на Харківщині / фото: скріншот з відео

Що відомо про поранених

Всього на поминки по військовому прийшло близько 60 осіб. З усіх, хто там був, вижило лише 6 людей. У постраждалих численні мінно-вибухові травми та рвані рани кінцівок.

Одна з жінок перебуває у вкрай важкому стані, її підключили до ШВЛ. У постраждалої важка мінно-вибухова травма з пошкодженням черевної порожнини та голови.

Що відомо про ракету

Російські окупанти вдарили по кафе ракетою Іскандер. Вона прилетіла з окупованої території. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник голови Харківської ОВС Роман Семенуха.

"Те, що можу сказати: нам відомі навіть координати, з якої точки був вихід цієї ракети", — сказав Семенуха.

Удар по селу Гроза на Харківщині

5 жовтня стало відомо про те, що росіяни вдарили по кафе і магазину на Харківщині. Окупанти обстріляли кафе та магазин у селі Гроза Куп'янського району. Там було багато цивільних і діти.

Президент України Володимир Зеленський назвав ці обстріли жорстоким терактом. Він пообіцяв, що російські окупанти отримають справедливу і жорстку відповідь.

"Цей і подібні теракти потрібні Росії тільки для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу ... Терористам відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно", - сказав Зеленський.

У МВС України розповіли всі деталі ракетного удару по Грозі. Виявилося, що ворог вдарив по кафе, де був поминальний обід. Окупанти вбили 51 людину, серед яких одна дитина. Також було поранено 6 осіб, всі вони перебувають у важкому стані в лікарні. Російські окупанти могли завдати удару ракетою Іскандер.

Виявилось, що люди прийшли попрощатись із загиблим військовим. Тіла загиблих в селі Гроза понівечені і розірвані. У селі вже закінчили розбирати завали. Окупанти вбили 51 людину, серед яких є одна дитина. Ще 6 людей отримали важкі осколкові поранення.

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