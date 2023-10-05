УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Все в крові майже 50-ти загиблих: росіяни вдарили по кафе та магазину на Харківщині

Ангеліна Підвисоцька
5 жовтня 2023, 15:58 оновлено 5 жовтня, 17:27
Російські окупанти обстріляли кафе та магазин в селі Гроза Куп'янського району. Там було багато цивільних та діти.
Обстрел Харьковской области
Окупанти обстріляли Харківську область / Коллаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Російські окупанти вдарили по кафе та магазину в селі на Харківщині. Внаслідок цього загинуло щонайменше 49 людей, серед них є дитина. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог вдарив по селу Гроза Куп'янського району близько 13:15. Там було багато цивільних людей. З-під завалів дістали тіло 6-річного хлопчика.

Внаслідок обстрілу поранення отримали 7 людей, серед яких 1 дитина.

відео дня

"Медики надають їм необхідну допомогу. Рятувальні роботи на місці тривають", - написав Синєгубов.

Кількість загиблих та постраждалих може зрости.

Все в крові майже 50-ти загиблих: росіяни вдарили по кафе та магазину на Харківщині
Окупанти обстріляли Харківську область / фото: t.me/synegubov

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством".

В Мережі повідомляють, що у кафе був поминальний обід, тому там було так багато людей.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що пораненою дитиною виявилась дівчинка.

"Росіяни - це терористи, які цинічно та свідомо вбили мирних людей", - написав Єрмак.

Все в крові майже 50-ти загиблих: росіяни вдарили по кафе та магазину на Харківщині
Окупанти обстріляли Харківську область / фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Реакція президента

Президент України Володимир Зеленський назвав цей обстріл жорстоким терактом. Він висловив співчуття всім, хто втратив близьких та рідних.

Зеленський заявив, що усі, хто підтримує РФ, є злочинцями, бо вони "підтримують зло". Він пообіцяв, що російські окупанти отримають справедливу та жорстку відповідь.

"Цей і подібні теракти потрібні Росії лише для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. І я дякую кожному лідеру, кожному народу, який підтримує нас у захисті життя! Зараз із європейськими лідерами говоримо, зокрема, про посилення нашої ППО, зокрема, про посилення наших воїнів, зокрема, про те, щоб дати нашій країні захист від терору. А терористам – відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно", - написав Зеленський.

5 жовтня російські окупанти вдарили по лікарні у Бериславі на Херсонщині. Ворог завдав авіаудару. Внаслідок цього 4-й поверх лікарні повністю зруйнований, ще один – частково. Постраждали 2 медпрацівники. У водія "швидкої" перелом ноги та поранення голови, фельдшер отримав контузію.

Росія масовано атакувала Україну дронами у ніч на 1 жовтня. Російські окупанти масовано атакували Черкащину ударними безпілотниками. Начальник Черкаської ОВА ігор Табурець повідомив, що в області є влучання по промисловій інфраструктурі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні обстріли Купянск Харківська область вторгнення Росії
Реклама

Головне за день

Чим вбили 50 людей та версія про навідника: всі деталі ракетного удару по Грозі

Чим вбили 50 людей та версія про навідника: всі деталі ракетного удару по Грозі

17:27 Україна
Росія "відтягує" кораблі від Криму: з'явилась реакція ВМСУ

Росія "відтягує" кораблі від Криму: з'явилась реакція ВМСУ

16:41 Україна
Все в крові майже 50-ти загиблих: росіяни вдарили по кафе та магазину на Харківщині

Все в крові майже 50-ти загиблих: росіяни вдарили по кафе та магазину на Харківщині

15:58 Україна
Всі головні новини

Останні новини

17:20

РФ зібралася воювати до 2025 року: експерт пояснив, на що розраховує агресор

17:15

99% людей не справляються за 9 секунд: дивовижна оптична ілюзія з пандою

16:51

По 3,6 тисячі грн для українців: як оформити допомогу

16:41

Росія "відтягує" кораблі від Криму: з'явилась реакція ВМСУ

16:40

Зброї може не бути: у Зеленського відповіли на заяву президентки Словаччини

Чим вбили 50 людей та версія про навідника: всі деталі ракетного удару по ГрозіЧим вбили 50 людей та версія про навідника: всі деталі ракетного удару по Грозі
16:17

Кондратюк забирає левову частку солдатської зарплати Козловського - продюсер

16:07

Єдиний робочий спосіб: Клопотенко розповів, як не плакати через цибулю

15:58

Все в крові майже 50-ти загиблих: росіяни вдарили по кафе та магазину на Харківщині

15:50

Шойгу заявив, що РФ набрала 38 тисяч "добровільних" окупантів для війни в Україні

Реклама
15:49

РФ атакує інші країни у 2028 році, якщо "заморозить" конфлікт - Зеленський

15:47

Звільнення Токмака і Мелітополя - питання часу: Маломуж назвав вирішальний фактор

15:39

СБУ в Курській області влупила дронами: на військових об'єктах "блекаут" - ЗМІ

15:36

Ця оптична ілюзія покаже, наскільки ви сором'язливіВідео

15:06

"Як королева Єлизавета II": "жахливо красива міс ДНР" похвалилася своїм егоїзмом

14:59

Експерт розкрив песимістичний сценарій для України, якщо Трамп виграє вибори у США

14:58

64-річного Кевіна Спейсі екстрено госпіталізували в Узбекистані

14:48

Війська РФ вдарили по лікарні в Бериславі: є поранені, знищено поверх будівлі

14:32

Зеленський попередив українців: взимку буде багато атак Росії ракетами і дронами

14:29

Затемнення у жовтні вплине на кожен знак зодіаку: кому пощастить

14:08

Мадонна на детальному селфі показала зблизька свої зморшки

Реклама
13:46

Військова допомога від Словаччини: експерт розкрив плани можливого прем'єра Фіцо

13:36

Виповзуть самі: як очистити гриби від черв'яків

13:29

Астролог назвала найвдаліший день для знаків зодіаку: про що потрібно знати

13:20

Що не можна додавати в піцу: продукти, які зіпсують страву

13:09

"Підтримка буде 100%": Зеленський розповів деталі про обіцянку Байдена

12:56

"Більше тисячі танків": ЗСУ розкрили деталі про найважчий напрямок фронту

12:42

Горняк відзначила річницю з Остапчуком та його "дружиною", і натякнула на зраду

12:28

Партизани пробралися на секретні позиції окупантів у ФеодосіїВідео

12:25

Каша на сніданок - шкідливо: експерт з харчування "розніс" міф про користь каші зранку

12:10

Вже цього місяця: ЗМІ озвучили деталі мирного саміту щодо України

12:08

Чи є шанси у "друга Путіна" Фіцо вплинути на допомогу Словаччини Україні: оцінка експерта

12:02

Росія сховає кораблі Чорноморського флоту: стало відомо, куди їх відправлять

11:50

Дістати волосся недостатньо: стиліст показав, як правильно вичистити гребінецьВідео

11:40

І в люди не соромно вийти: 5 способів позбутися від перегару

11:20

Росія готується до нового збройного конфлікту: навчання майже по всій країні

11:13

"Масштабна робота": Світан розкрив, де виготовляють українські балістичні ракетиВідео

11:00

Зеленський в Іспанії візьме участь у важливому форумі: чого чекати Україні

10:59

Росія "зібралася" зірвати військову підтримку України: ЗМІ розкрили плани Путіна

10:29

Дівчина видалила наліт з чайника несподіваним способом: результат вражає

10:03

У Херсоні лунають вибухи, окупанти зранку обстрілюють місто: загинули дві людини

Реклама
09:52

"Країна шаманів, був повний місяць": Данілов різко розніс ядерні загрози Росії

09:38

Росія терміново виводить свої судна з Криму: перекинула 14 кораблів у Новоросійськ

09:11

Місячний день 6 жовтня: світило розповість, чи варто одружуватися і вкладати сьогодні гроші

09:05

Урожай забезпечений: як правильно обрізати малину восени на зиму

09:02

Україні спробують навʼязати заморозку війни в обмін на інтеграцію до ЄС - КуликЕксклюзив

09:00

Громадські організації Вінниччини організували економічний форум за участі третього Президента України актуально

08:46

"Апокаліптична" ДТП в Італії: кількість загиблих українців зросла до 9

08:28

Точнісінько як "Кіндер": радуємо дітей легендарним шоколадним тортом Milk Slice

08:22

ЗСУ просунулись під Бахмутом: в ISW розкрили, де є успіхи

08:20

"Бавовна" в Курській області РФ: три райони залишилися без світла

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти