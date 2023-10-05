Все в крові майже 50-ти загиблих: росіяни вдарили по кафе та магазину на Харківщині

Російські окупанти вдарили по кафе та магазину в селі на Харківщині. Внаслідок цього загинуло щонайменше 49 людей, серед них є дитина. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ворог вдарив по селу Гроза Куп'янського району близько 13:15. Там було багато цивільних людей. З-під завалів дістали тіло 6-річного хлопчика.
Внаслідок обстрілу поранення отримали 7 людей, серед яких 1 дитина.
"Медики надають їм необхідну допомогу. Рятувальні роботи на місці тривають", - написав Синєгубов.
Кількість загиблих та постраждалих може зрости.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством".
В Мережі повідомляють, що у кафе був поминальний обід, тому там було так багато людей.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що пораненою дитиною виявилась дівчинка.
"Росіяни - це терористи, які цинічно та свідомо вбили мирних людей", - написав Єрмак.
Реакція президента
Президент України Володимир Зеленський назвав цей обстріл жорстоким терактом. Він висловив співчуття всім, хто втратив близьких та рідних.
Зеленський заявив, що усі, хто підтримує РФ, є злочинцями, бо вони "підтримують зло". Він пообіцяв, що російські окупанти отримають справедливу та жорстку відповідь.
"Цей і подібні теракти потрібні Росії лише для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. І я дякую кожному лідеру, кожному народу, який підтримує нас у захисті життя! Зараз із європейськими лідерами говоримо, зокрема, про посилення нашої ППО, зокрема, про посилення наших воїнів, зокрема, про те, щоб дати нашій країні захист від терору. А терористам – відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно", - написав Зеленський.
5 жовтня російські окупанти вдарили по лікарні у Бериславі на Херсонщині. Ворог завдав авіаудару. Внаслідок цього 4-й поверх лікарні повністю зруйнований, ще один – частково. Постраждали 2 медпрацівники. У водія "швидкої" перелом ноги та поранення голови, фельдшер отримав контузію.
Росія масовано атакувала Україну дронами у ніч на 1 жовтня. Російські окупанти масовано атакували Черкащину ударними безпілотниками. Начальник Черкаської ОВА ігор Табурець повідомив, що в області є влучання по промисловій інфраструктурі.
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