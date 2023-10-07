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У Грозі попрощалися із подружжям, яке загинуло під час жорстокого удару РФ по кафе

Юлія Куришко
7 жовтня 2023, 22:24 оновлено 7 жовтня, 22:24
У місцевому кафе зібралося близько 60 людей на поминальний обід за загиблим військовим, коли туди влучила російська ракета.
У Грозі попрощалися із подружжям, яке загинуло під час жорстокого удару РФ по кафе
На Харківщині поховали перших жертв у селі Гроза / колаж: Главред, фото: Facebook, ua.depositphotos.com

Перший заступник голови Куп'янської РВА Андрій Конашевич повідомив, що у Грозі відбулися перші поховання жертв терористичного акту 5 жовтня. Там попрощалися з подружжям, яке загинуло внаслідок удару по кафе-магазину.

"В селі Гроза відбуваються поховання подружжя, що загинуло 5 жовтня в наслідок удару ракетою по будівлі, де проходили поминальні заходи мирних мешканців. Світла пам'ять! Щирі співчуття рідним та близьким загиблих", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

У Грозі попрощалися із подружжям, яке загинуло під час жорстокого удару РФ по кафе
У Грозі поховали подружжя, яке вбила Росія / скріншот: facebook/agrsvit

Ракетний удар по селу Гроза: що відомо

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Нагадаємо, що російські окупанти влаштували кривавий теракт у селі Гроза на Харківщині. У місцевому кафе зібралося близько 60 людей на поминальний обід за загиблим військовим, коли туди влучила російська ракета.

Тіла загиблих в селі Гроза понівечені і розірвані. Окупанти вбили щонайменше 51 людину, з яких одна дитина. За попередніми даними, загиблою дитиною була 6-річна дівчинка.

Ідентифікація тіл після обстрілу села Гроза триває - жертв може бути більше. Внаслідок терористичної атаки Росії по селу Гроза у Харківський області загинули 52 людини, 4 вважаються зниклими безвісти.

Вбита вся сім'я перепохованого військового, який на початку повномасштабного вторгнення, був похований у Дніпрі. У селі Гроза на Харківщині загинули дружина, невістка і син військового на честь якого влаштували поминальний обід.

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