У Грозі попрощалися із подружжям, яке загинуло під час жорстокого удару РФ по кафе

Перший заступник голови Куп'янської РВА Андрій Конашевич повідомив, що у Грозі відбулися перші поховання жертв терористичного акту 5 жовтня. Там попрощалися з подружжям, яке загинуло внаслідок удару по кафе-магазину.
"В селі Гроза відбуваються поховання подружжя, що загинуло 5 жовтня в наслідок удару ракетою по будівлі, де проходили поминальні заходи мирних мешканців. Світла пам'ять! Щирі співчуття рідним та близьким загиблих", – написав він на своїй сторінці у Facebook.
Ракетний удар по селу Гроза: що відомо
Нагадаємо, що російські окупанти влаштували кривавий теракт у селі Гроза на Харківщині. У місцевому кафе зібралося близько 60 людей на поминальний обід за загиблим військовим, коли туди влучила російська ракета.
Тіла загиблих в селі Гроза понівечені і розірвані. Окупанти вбили щонайменше 51 людину, з яких одна дитина. За попередніми даними, загиблою дитиною була 6-річна дівчинка.
Ідентифікація тіл після обстрілу села Гроза триває - жертв може бути більше. Внаслідок терористичної атаки Росії по селу Гроза у Харківський області загинули 52 людини, 4 вважаються зниклими безвісти.
Вбита вся сім'я перепохованого військового, який на початку повномасштабного вторгнення, був похований у Дніпрі. У селі Гроза на Харківщині загинули дружина, невістка і син військового на честь якого влаштували поминальний обід.
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