Вбита вся сім'я перепохованого військового: в Грозі збільшилася кількість загиблих

У селі Гроза на Харківщині загинули дружина, невістка і син військового на честь якого влаштували поминальний обід.

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У грозі на Харківщині загинула вся родина перепохованого військового / Колаж: Главред, фото: МВС України

Російські окупанти влаштували кривавий теракт у селі Гроза Харківської області. У місцевому кафе там зібралося близько 60 людей на поминальний обід за загиблим військовим, якого привезли перепоховати на рідній землі. В результаті удару вижили лише одиниці. Там загинули дружина і син військового. Про це заявив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, повідомляє Суспільне.

Відомо, що спочатку військовий, який загинув на самому початку повномасштабного вторгнення, був похований у Дніпрі через те, що його рідні землі були під окупацією.

"Похорон організовувала сім'я загиблого, а саме син і дружина. Син перепохованого теж був військовим. Він разом зі своєю дружиною і матір'ю були в кафе і загинули від попадання ракети", - сказав Чубенко. відео дня

Кількість жертв

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що за неперевіреною інформацією, в кафе могла бути сім'я з 2-річною дитиною.

За даними поліції, російські окупанти вбили 51 людину, ще троє вважаються зниклими безвісти. Серед загиблих є мінімум одна дитина - 8-річний хлопчик. Ще 6 осіб перебувають у лікарні, вони отримали важкі осколкові поранення.

"Є дуже понівечені тіла і для їх ідентифікації потрібно проводити ДНК-експертизи", - йдеться в повідомленні.

Чим РФ завдала удару

Російські окупанти вдарили по кафе близько 13:30. Правоохоронці та рятувальники розібрали завали і знайшли всі докази, які вказують на те, що РФ вдарила по будівлі ракетою "Іскандер-М". Після удару будівля відразу впала і люди опинилися під завалами.

"Фахівці вибухотехнічної служби встановили, що в кафе потрапили ракетою Іскандер М, будівля зруйнована дощенту", - йдеться в повідомленні.

Удар по селу Гроза на Харківщині

5 жовтня стало відомо про те, що росіяни вдарили по кафе і магазину на Харківщині. Окупанти обстріляли кафе та магазин у селі Гроза Куп'янського району. Там було багато цивільних і діти.

Президент України Володимир Зеленський назвав ці обстріли жорстоким терактом. Він пообіцяв, що російські окупанти отримають справедливу і жорстку відповідь.

"Цей і подібні теракти потрібні Росії тільки для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу ... Терористам відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно", - сказав Зеленський.

У МВС України розповіли всі деталі ракетного удару по Грозі. Виявилося, що ворог вдарив по кафе, де був поминальний обід. Окупанти вбили 51 людину, серед яких одна дитина. Також було поранено 6 осіб, всі вони перебувають у важкому стані в лікарні. Російські окупанти могли завдати удару ракетою Іскандер.

Виявилось, що люди прийшли попрощатись із загиблим військовим. Тіла загиблих в селі Гроза понівечені і розірвані. У селі вже закінчили розбирати завали. Окупанти вбили 51 людину, серед яких є одна дитина. Ще 6 людей отримали важкі осколкові поранення.

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