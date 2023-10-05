Це були похорони військового: тіла загиблих в селі Гроза понівечені і розірвані

Російські окупанти 5 жовтня завдали кривавого удару по селу Гроза Куп'янського району Харківської області. Вони обстріляли магазин і кафе, в якому був поминальний обід за загиблим військовим. Про це розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, повідомляє Донбас Реалії. Відео вже розлетілося в Мережі.
У кафе були тільки цивільні, серед них було багато літніх людей. Повідомляється, що спочатку в селі проживало 330 осіб, але більша частина з них виїхала з початку повномасштабного вторгнення - залишилося близько 100 осіб.
Окупанти вбили щонайменше 51 людину, з яких одна дитина. За попередніми даними, загиблою дитиною була 6-річна дівчинка.
"Настільки сильний удар, що стать і вік загиблої дитини неможливо встановити. Майже половина села була вбита одним попаданням", - каже Чубенко.
Поки складно визначити особу загиблих людей, адже багато з них були сильно понівечені і розірвані на частини.
Чубенко не виключає, що цей удар був проведений за наводкою якоїсь людини. Подібний удар окупанти завдали по Первомайську, коли там також проходили поминки по військовому.
У МВС України заявили, що в Грозі закінчили аварійно-рятувальні роботи. Серед загиблих є дитина 2017 року народження.
Дивіться відео з подробицями про ракетний удар по селу Гроза на Харківщині:
Удар по селу Гроза на Харківщині
5 жовтня стало відомо про те, що росіяни вдарили по кафе і магазину на Харківщині. Окупанти обстріляли кафе та магазин у селі Гроза Куп'янського району. Там було багато цивільних і діти.
Президент України Володимир Зеленський назвав ці обстріли жорстоким терактом. Він пообіцяв, що російські окупанти отримають справедливу і жорстку відповідь.
"Цей і подібні теракти потрібні Росії тільки для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу ... Терористам відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно", - сказав Зеленський.
У МВС України розповіли всі деталі ракетного удару по Грозі. Виявилося, що ворог вдарив по кафе, де був поминальний обід. Окупанти вбили 51 людину, серед яких одна дитина. Також було поранено 6 осіб, всі вони перебувають у важкому стані в лікарні.
За попередніми даними, російські окупанти могли завдати удару ракетою Іскандер.
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