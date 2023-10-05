Це були похорони військового: тіла загиблих в селі Гроза понівечені і розірвані

Російські окупанти вдарили ракетою по кафе в селі Гроза на Харківщині і вбили щонайменше 51 людину.

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Одним ударом РФ вбила половину жителів села Гроза на Харківщині / Колаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Російські окупанти 5 жовтня завдали кривавого удару по селу Гроза Куп'янського району Харківської області. Вони обстріляли магазин і кафе, в якому був поминальний обід за загиблим військовим. Про це розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, повідомляє Донбас Реалії. Відео вже розлетілося в Мережі.

У кафе були тільки цивільні, серед них було багато літніх людей. Повідомляється, що спочатку в селі проживало 330 осіб, але більша частина з них виїхала з початку повномасштабного вторгнення - залишилося близько 100 осіб.

Окупанти вбили щонайменше 51 людину, з яких одна дитина. За попередніми даними, загиблою дитиною була 6-річна дівчинка.

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"Настільки сильний удар, що стать і вік загиблої дитини неможливо встановити. Майже половина села була вбита одним попаданням", - каже Чубенко.

Поки складно визначити особу загиблих людей, адже багато з них були сильно понівечені і розірвані на частини.

Чубенко не виключає, що цей удар був проведений за наводкою якоїсь людини. Подібний удар окупанти завдали по Первомайську, коли там також проходили поминки по військовому.

У МВС України заявили, що в Грозі закінчили аварійно-рятувальні роботи. Серед загиблих є дитина 2017 року народження.

Дивіться відео з подробицями про ракетний удар по селу Гроза на Харківщині:

Одним ударом РФ вбила половину жителів села Гроза на Харківщині / фото: скріншот

Удар по селу Гроза на Харківщині

5 жовтня стало відомо про те, що росіяни вдарили по кафе і магазину на Харківщині. Окупанти обстріляли кафе та магазин у селі Гроза Куп'янського району. Там було багато цивільних і діти.

Президент України Володимир Зеленський назвав ці обстріли жорстоким терактом. Він пообіцяв, що російські окупанти отримають справедливу і жорстку відповідь.

"Цей і подібні теракти потрібні Росії тільки для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу ... Терористам відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно", - сказав Зеленський.

У МВС України розповіли всі деталі ракетного удару по Грозі. Виявилося, що ворог вдарив по кафе, де був поминальний обід. Окупанти вбили 51 людину, серед яких одна дитина. Також було поранено 6 осіб, всі вони перебувають у важкому стані в лікарні.

За попередніми даними, російські окупанти могли завдати удару ракетою Іскандер.

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