УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Це були похорони військового: тіла загиблих в селі Гроза понівечені і розірвані

Ангеліна Підвисоцька
5 жовтня 2023, 20:11 оновлено 5 жовтня, 20:48
Російські окупанти вдарили ракетою по кафе в селі Гроза на Харківщині і вбили щонайменше 51 людину.
обстріл села Гроза на Херсонщині
Одним ударом РФ вбила половину жителів села Гроза на Харківщині / Колаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Російські окупанти 5 жовтня завдали кривавого удару по селу Гроза Куп'янського району Харківської області. Вони обстріляли магазин і кафе, в якому був поминальний обід за загиблим військовим. Про це розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, повідомляє Донбас Реалії. Відео вже розлетілося в Мережі.

У кафе були тільки цивільні, серед них було багато літніх людей. Повідомляється, що спочатку в селі проживало 330 осіб, але більша частина з них виїхала з початку повномасштабного вторгнення - залишилося близько 100 осіб.

Окупанти вбили щонайменше 51 людину, з яких одна дитина. За попередніми даними, загиблою дитиною була 6-річна дівчинка.

відео дня

"Настільки сильний удар, що стать і вік загиблої дитини неможливо встановити. Майже половина села була вбита одним попаданням", - каже Чубенко.

Поки складно визначити особу загиблих людей, адже багато з них були сильно понівечені і розірвані на частини.

Чубенко не виключає, що цей удар був проведений за наводкою якоїсь людини. Подібний удар окупанти завдали по Первомайську, коли там також проходили поминки по військовому.

У МВС України заявили, що в Грозі закінчили аварійно-рятувальні роботи. Серед загиблих є дитина 2017 року народження.

Дивіться відео з подробицями про ракетний удар по селу Гроза на Харківщині:

удар по грозі
Одним ударом РФ вбила половину жителів села Гроза на Харківщині / фото: скріншот

Удар по селу Гроза на Харківщині

5 жовтня стало відомо про те, що росіяни вдарили по кафе і магазину на Харківщині. Окупанти обстріляли кафе та магазин у селі Гроза Куп'янського району. Там було багато цивільних і діти.

  • Ракетний удар по селу Гроза у Харківській області
    Ракетний удар по селу Гроза у Харківській області фото: t.me/mvs_ukraine
  • Ракетний удар по селу Гроза у Харківській області
    Ракетний удар по селу Гроза у Харківській області фото: t.me/mvs_ukraine
  • Ракетний удар по селу Гроза у Харківській області
    Ракетний удар по селу Гроза у Харківській області фото: t.me/mvs_ukraine
  • Ракетний удар по селу Гроза у Харківській області
    Ракетний удар по селу Гроза у Харківській області фото: t.me/mvs_ukraine
  • Ракетний удар по селу Гроза у Харківській області
    Ракетний удар по селу Гроза у Харківській області фото: t.me/mvs_ukraine
  • Ракетний удар по селу Гроза у Харківській області
    Ракетний удар по селу Гроза у Харківській області фото: t.me/mvs_ukraine
  • Ракетний удар по селу Гроза у Харківській області
    Ракетний удар по селу Гроза у Харківській області фото: t.me/mvs_ukraine
  • Ракетний удар по селу Гроза у Харківській області
    Ракетний удар по селу Гроза у Харківській області фото: t.me/mvs_ukraine
  • Ракетний удар по селу Гроза у Харківській області
    Ракетний удар по селу Гроза у Харківській області фото: t.me/mvs_ukraine

Президент України Володимир Зеленський назвав ці обстріли жорстоким терактом. Він пообіцяв, що російські окупанти отримають справедливу і жорстку відповідь.

"Цей і подібні теракти потрібні Росії тільки для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу ... Терористам відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно", - сказав Зеленський.

У МВС України розповіли всі деталі ракетного удару по Грозі. Виявилося, що ворог вдарив по кафе, де був поминальний обід. Окупанти вбили 51 людину, серед яких одна дитина. Також було поранено 6 осіб, всі вони перебувають у важкому стані в лікарні.

За попередніми даними, російські окупанти могли завдати удару ракетою Іскандер.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Харківська область вторгнення Росії ракетний удар
Реклама

Головне за день

Це були похорони військового: тіла загиблих в селі Гроза понівечені і розірвані

Це були похорони військового: тіла загиблих в селі Гроза понівечені і розірвані

20:11 Україна
Німеччина пообіцяла Україні більше Patriot

Німеччина пообіцяла Україні більше Patriot

19:39 Україна
Буде скажений вітер та дощі з грозами: де погода стане найгіршою

Буде скажений вітер та дощі з грозами: де погода стане найгіршою

19:29 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

21:25

Дружина Брюса Вілліса розповіла, чи розуміє той, що невиліковно хворий

21:21

Шопінг за $1 мільйон: пропагандисти зганьбилися фейком про Олену Зеленську

21:19

Весь графік червоний: Україну накрила сильна і затяжна магнітна буря

21:03

Пишне цвітіння гарантоване: чим підгодувати орхідеї для кращого зростання

21:03

Путін зганьбився "казковими" цифрами по втратах ЗСУ

Чим вбили 51 людину та версія про навідника: всі деталі ракетного удару по ГрозіЧим вбили 51 людину та версія про навідника: всі деталі ракетного удару по Грозі
20:47

Українцям повернуть гроші за ремонт зруйнованого в ході війни житла: Рада прийняла закон

20:32

Favbet підтримав створення комплексної системи запобігання ігровій залежності в Україні

20:13

Яке сьогодні свято 6 жовтня: кого потрібно привітати в цей день

20:11

Це були похорони військового: тіла загиблих в селі Гроза понівечені і розірваніФото

Реклама
19:43

Мобілізація: адвокат оцінив, чи зможуть в Україні вручати електронні повістки

19:39

Німеччина пообіцяла Україні більше Patriot

19:29

Буде скажений вітер та дощі з грозами: де погода стане найгіршою

19:18

Надя Дорофєєва зізналася, чому не може мати дітей від Міші Кацуріна

19:10

Росіяни різко активізувалися, під Мар'їнкою йдуть жорстокі бої - Сили оборони

19:10

У РФ вже немає можливості захищати залишки свого флоту в КримуПогляд

19:01

Що не можна робити 6 жовтня, щоб не втратити гроші: прикмети і заборони дня

18:43

Новий фільм від Netflix вводить людей у стан стресу: на що скаржаться глядачі

18:37

Чи вигідно зараз ставити газову установку на авто: коментар експерта

18:30

Створять спеціальний закон: в Раді повідомили умову проведення виборів в Україні

17:56

Потап показав кохання з NK після її "самотнього" концерту

Реклама
17:55

Чи уріжуть республіканці допомогу Україні у разі перемоги: експерт відповів, чого чекати від Трампа

17:45

Бій на морі: ГУР розкрило унікальні деталі висадки в Криму

17:43

"Бомби падають": зірка "Секретних матеріалів" закликала допомогти українським дітям

17:42

Навколооборонні фірми хочуть незаконно вивести з бюджету 6 млрд грн – експерт

17:30

Як щось змінити у своєму житті за 18 хвилин: порада психолога Наталії Холоденко

17:20

РФ зібралася воювати до 2025 року: експерт пояснив, на що розраховує агресор

17:15

99% людей не справляються за 9 секунд: дивовижна оптична ілюзія з пандою

16:51

По 3,6 тисячі грн для українців: як оформити допомогу

16:41

Росія "відтягує" кораблі від Криму: з'явилась реакція ВМСУ

16:40

Зброї може не бути: у Зеленського відповіли на заяву президентки Словаччини

16:17

Кондратюк забирає левову частку солдатської зарплати Козловського - продюсер

16:07

Єдиний робочий спосіб: Клопотенко розповів, як не плакати через цибулю

15:58

Все в крові майже 50-ти загиблих: росіяни вдарили по кафе та магазину на Харківщині

15:50

Шойгу заявив, що РФ набрала 38 тисяч "добровільних" окупантів для війни в Україні

15:49

РФ атакує інші країни у 2028 році, якщо "заморозить" конфлікт - Зеленський

15:47

Звільнення Токмака і Мелітополя - питання часу: Маломуж назвав вирішальний фактор

15:39

СБУ в Курській області влупила дронами: на військових об'єктах "блекаут" - ЗМІ

15:36

Ця оптична ілюзія покаже, наскільки ви сором'язливіВідео

15:06

"Як королева Єлизавета II": "жахливо красива міс ДНР" похвалилася своїм егоїзмом

14:59

Експерт розкрив песимістичний сценарій для України, якщо Трамп виграє вибори у США

Реклама
14:58

64-річного Кевіна Спейсі екстрено госпіталізували в Узбекистані

14:48

Війська РФ вдарили по лікарні в Бериславі: є поранені, знищено поверх будівлі

14:32

Зеленський попередив українців: взимку буде багато атак Росії ракетами і дронами

14:29

Затемнення у жовтні вплине на кожен знак зодіаку: кому пощастить

14:08

Мадонна на детальному селфі показала зблизька свої зморшки

13:46

Військова допомога від Словаччини: експерт розкрив плани можливого прем'єра Фіцо

13:36

Виповзуть самі: як очистити гриби від черв'яків

13:29

Астролог назвала найвдаліший день для знаків зодіаку: про що потрібно знати

13:20

Що не можна додавати в піцу: продукти, які зіпсують страву

13:09

"Підтримка буде 100%": Зеленський розповів деталі про обіцянку Байдена

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти