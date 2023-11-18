Удар по прихильниках РФ: Зеленський затвердив санкції проти Азарова і Табачника

Оновлені санкції строком на 10 років запроваджуються проти колишніх високопосадовців часів Віктора Януковича.

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Володимир Зеленський схвалив рішення РНБО / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в силу рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 листопада "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Відповідний указ № 758/2023 оприлюднено на сайті президента. Згідно з текстом рішення РНБО, оновлені санкції строком на 10 років вводяться проти колишніх високопосадовців часів Віктора Януковича.

Зокрема, санкції вводяться проти:

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колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова;

колишнього міністра освіти і науки Дмитра Табачника;

народного депутата України IV-VII скликань Олега Царьова;

народного депутата України IV-VIII скликань Дмитра Святаша;

голови окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова;

голови т. зв. "ЛНР" Леоніда Пасічника;

депутата Державної Думи РФ Дмитра Сабліна;

колишнього українського телеведучого Юрія Кота.

Санкції за депортацію українських дітей

Крім того, указом №759/2023 Зеленский ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 листопада про запровадження санкцій проти низки юридичних і фізичних осіб, які, ймовірно, причетні до депортацій українських дітей з окупованих територій.

Згідно з текстом рішення РНБО, під санкції потрапили 37 російських благодійних організацій, а також 100 пов'язаних із ними фізичних осіб.

Так, зокрема, під санкції потрапила некомерційна організація "Квартал Луї", заснована нинішньою уповноваженою з прав дитини Російської Федерації Марією Львовою-Бєловою, ордер на арешт якої в межах справи про незаконну депортацію та переміщення українських дітей видав Міжнародний кримінальний суд у березні 2023 року.

Що передбачають санкції

Пакет санкцій передбачає блокування активів, повне обмеження торговельних операцій, а також транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, заборона участі в приватизації, оренді державного майна, заборона здійснення публічних і оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб, заборона вчинення правочинів з цінних паперів, заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств і підприємств, заборона передачі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності, анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань ділянок.

Санкції проти РФ

Раніше повідомлялося, що Євросоюз вдарив санкціями по Росії. Європейські санкції проти РФ включають обмеження у сфері торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного призначення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що під обмеження США потрапив Дитячий табір "Артек" у Криму. Сполучені Штати Америки ввели санкції проти "міжнародного дитячого центру"Артек".

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський ввів санкції РНБО проти двох сотень людей, пов'язаних з Російською Федерацією. Президент ввів санкції проти 199 громадян РФ і одного українця – колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.

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