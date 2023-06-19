Удар Лондона по Москві: санкції з РФ не знімуть до виплати Україні компенсації

Британія вже заморозила активи РФ на суму понад 18 млрд фунтів стерлінгів.

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У Британії ухвалили рішення щодо санкцій проти РФ / depositphotos.com, pixabay.com

У Великобританії прийняли закон, який передбачає збереження санкцій щодо Росії до тих пір, поки вона не виплатить Україні компенсацію за шкоду, заподіяну в результаті неспровокованої військової агресії.

"Великобританія вводить нове законодавство, що дозволяє зберігати санкції щодо Росії до тих пір, поки Москва не виплатить компенсацію Україні", - йдеться в документі, поширеному британським зовнішньополітичним відомством.

Крім того, Лондон "встановлює порядок передачі російських заморожених активів на відновлення України".

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Лондон прийняв рішення щодо санкцій проти РФ / @FCDOGovUK

Як відомо, в травні прем'єр Великобританії Ріші Сунак заявив, що Лондон вже ввів санкції проти більш ніж 1,5 тис.фізичних і юридичних осіб Росії, заморозивши активи у Великобританії на суму понад 18 млрд фунтів стерлінгів.

За його словами, санкції Лондона торкнулися торгівлі товарами між Великобританією і Росією на суму понад 20 млрд фунтів стерлінгів.

Раніше Володимир Зеленський ввів санкції РНБО проти двох сотень людей, пов'язаних з Російською Федерацією. Президент ввів санкції проти 199 громадян РФ і одного українця – колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.

Також раніше Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти країни-агресора РФ. До "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу, в тому числі і тих, хто відповідальний за депортацію українських дітей.

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