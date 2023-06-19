УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Удар Лондона по Москві: санкції з РФ не знімуть до виплати Україні компенсації

Олексій Тесля
19 червня 2023, 17:34 оновлено 19 червня, 17:41
127
Британія вже заморозила активи РФ на суму понад 18 млрд фунтів стерлінгів.
санкція
У Британії ухвалили рішення щодо санкцій проти РФ / depositphotos.com, pixabay.com

У Великобританії прийняли закон, який передбачає збереження санкцій щодо Росії до тих пір, поки вона не виплатить Україні компенсацію за шкоду, заподіяну в результаті неспровокованої військової агресії.

"Великобританія вводить нове законодавство, що дозволяє зберігати санкції щодо Росії до тих пір, поки Москва не виплатить компенсацію Україні", - йдеться в документі, поширеному британським зовнішньополітичним відомством.

Крім того, Лондон "встановлює порядок передачі російських заморожених активів на відновлення України".

відео дня
Screenshot
Лондон прийняв рішення щодо санкцій проти РФ / @FCDOGovUK

Як відомо, в травні прем'єр Великобританії Ріші Сунак заявив, що Лондон вже ввів санкції проти більш ніж 1,5 тис.фізичних і юридичних осіб Росії, заморозивши активи у Великобританії на суму понад 18 млрд фунтів стерлінгів.

За його словами, санкції Лондона торкнулися торгівлі товарами між Великобританією і Росією на суму понад 20 млрд фунтів стерлінгів.

Раніше Володимир Зеленський ввів санкції РНБО проти двох сотень людей, пов'язаних з Російською Федерацією. Президент ввів санкції проти 199 громадян РФ і одного українця – колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.

Також раніше Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти країни-агресора РФ. До "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу, в тому числі і тих, хто відповідальний за депортацію українських дітей.

Більше новин:

новини Великобританії санкції проти Росії війна Росії та України
Реклама

Головне за день

ЗСУ штурмом вибивають ворога на півдні, РФ атакує резервами на двох напрямках

ЗСУ штурмом вибивають ворога на півдні, РФ атакує резервами на двох напрямках

18:32 Україна
Удар Лондона по Москві: санкції з РФ не знімуть до виплати Україні компенсації

Удар Лондона по Москві: санкції з РФ не знімуть до виплати Україні компенсації

17:34 Світ
Таємна війна за лінією фронту: ЗСУ проводять диверсії в тилу армії РФ – Bild

Таємна війна за лінією фронту: ЗСУ проводять диверсії в тилу армії РФ – Bild

16:40 Україна
Всі головні новини

Останні новини

18:32

ЗСУ штурмом вибивають ворога на півдні, РФ атакує резервами на двох напрямках

18:00

Контрнаступ ЗСУ: керівництво РФ відчуває шалений страх та стурбованість - ЮсовВідео

17:34

Удар Лондона по Москві: санкції з РФ не знімуть до виплати Україні компенсації

17:31

Жінка нанесла ополіскувач для рота на волосся і розповіла навіщоВідео

17:24

Віталій Портников. Навіщо Блінкен полетів в Китай?Відеоблоги

НАТО готується вступити у війну на боці України – Олександр КочетковНАТО готується вступити у війну на боці України – Олександр Кочетков
17:04

"Скільки років цьому ідіоту?": Кіркоров зганьбився на людяхВідео

16:51

"Єдину запросили": Волочкова виступила з Пугачовою, але зганьбиласяВідео

16:40

Таємна війна за лінією фронту: ЗСУ проводять диверсії в тилу армії РФ – Bild

16:23

"Вимикач "або" вмикач " - Авраменко розповів, як насправді правильно говоритиВідео

Реклама
16:12

Цей трюк підкорив сотні господинь: як приготувати фантастичну молоду картоплюВідео

16:08

Пєсков видав в ефірі брехню щодо того, чому ООН не пустили на Херсонщину

15:57

Підірвана техніка РФ і полонені росіяни: Залужний показав бої за П'ятихаткиВідео

15:42

Три знаки зодіаку, які не збережуть ваші секрети: їм не варто довірятиВідео

15:29

Відомий промоутер невисоко оцінив шанси Ф'юрі в бою проти Усика

15:03

Лепс позбувся грошей після того, як пообіцяв платити окупантам за підбиті танкиВідео

14:57

США не визнають Тайвань, у КНР раді діалогу: підсумки зустрічі Блінкена і СіВідео

14:55

Японці допоможуть Україні з відновленням постраждалих територій - Кубраков

14:39

Китайський гороскоп на липень 2023: Щурам - гроші, Драконам - витратиВідео

14:37

Питання наступу та ймовірні плани ворога: Зеленський провів засідання Ставки

14:33

Блогер Машуковський вперше показав свого бойфренда

Реклама
14:32

Російські компанії в обхід санкцій купили в США сотні тисяч патронів - Politico

14:04

Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик Mazda на північний напрямок

13:59

Єрмак поставив Росії умови щодо діалогу: треба виконати дві жорсткі вимогиВідео

13:29

Аналітик пояснив, чи зацікавлені західні країни в швидкому закінченні війни

13:14

"Америка нам не ворог": Кучера відмовився порвати паспорт США в ефірі шоу

13:03

Розбрат у Кремлі - не спектакль, Пригожин влаштує розвал Росії - ПодолякВідео

13:02

Економні, але хитрі люди сиплять сіль в унітаз: в чому сенсВідео

12:48

"Пахне з рота": Топалов поділився деталями життя з ТодоренкоВідео

12:32

Де має стояти доларове дерево, щоб магія грошей запрацювала

12:06

Хвороба, від'їзд і кохана: Олег Винник дав перше інтерв'ю з початку війниВідео

12:00

В окупованому Криму вибухнуло авто з гауляйтером із Запоріжжя: подробиці

11:42

Квартира замість розбитого міста: співачка з Маріуполя розважала росіян на ТБ

11:42

"Загинуть всі з ймовірністю близько 100%": окупанти готуються підірвати Кримський титан

11:16

Чоловік створив шедевр за допомогою совків і цементу: відео подивилися 20 млн разівВідео

11:15

"Майбутнє України - у НАТО": Столтенберг назвав умову інтеграції до АльянсуВідео

10:38

Дружина хворого Брюса Вілліса показала його нове миле фото з дочкоюВідео

10:20

Пасажир поїзда УЗ чіплявся до дівчини з поцілунками, провідник відмовився її пересадитиВідео

10:11

Гороскоп на завтра 20 червня 2023: Стрільцям - сюрприз, Терезам - похід до лікаряВідео

10:01

Чмерковський показав новонародженого сина

09:45

Росія вже оголосила перемогу в війні: що це означаєПогляд

Реклама
09:42

Проблема з обміном доларів: у Нацбанку розповіли, як вирішать проблемуВідео

09:37

У Путіна істерика, Україна переможе завдяки ЗСУ та розлому у Кремлі – ХоджесВідео

09:01

Покриттю прийде кінець: що не можна смажити на антипригарній сковороді

08:59

Як пенсіонери можуть отримувати щомісячні надбавки: у чому секретВідео

08:59

Хто насправді контролює Пригожина?Погляд

08:43

Офіційно: ЗСУ звільнили П'ятихатки на Запоріжжі

08:40

Путін запустив розпад Росії, регіони можуть відколотися від Москви - ПодолякВідео

08:17

ЗСУ можуть призупинити контрнаступальні операції: в ISW назвали причину

08:02

Путін восени оголосить в Росії мобілізацію - ГіркінВідео

07:44

У Зеленського хочуть залучити Бразилію та Індію до мирного плану - WSJВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти