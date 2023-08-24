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Санкції проти Росії: під обмеження США потрапив дитячий табір "Артек" у Криму

Юлія Куришко
24 серпня 2023, 17:53 оновлено 24 серпня, 18:01
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Сполучені Штати Америки ввели санкції проти "Міжнародного дитячого центру "Артек".
Санкції проти Росії: під обмеження США потрапив дитячий табір 'Артек' у Криму
США ввели нові санкції проти Росії / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ОПУ

Сполучені Штати Америки 24 серпня ввели новий пакет санкційних обмежень проти країни-агресорки Росії.

Як повідомили у Міністерстві фінансів США, що під обмеження потрапили фізичні особи РФ та дитячий табір у Криму, передає РБК-Україна.

Під санкції потрапили 11 фізичних осіб і дитячий табір

  • Агєєва Ірина Анатоліївна - Уповноважений з прав дитини в Калузькій області;
  • Чалаєв Замід Алієвич - російський військовий діяч, командир Полку поліції спеціального призначення МВС по Чеченській Республіці;
  • Черкасова Ірина Олександрівна - Уповноважений з прав дитини в Ростовській області РФ;
  • Федоренко Костянтин Альбертович - Директор Федерального державного бюджетного навчального закладу Міжнародний дитячий центр "Артек";
  • Кадирова Аймані Несіївна - мати глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова;
  • Хучієв Муслім Магомедович - голова уряду Чеченської Республіки;
  • Коваленко Володимир Владиславович - начальник штабу "Юнармії" в Севастополі;
  • Нечаєв Володимир Дмитрович - "ректор" Севастопольського державного університету;
  • П'ятих Галина Анатоліївна - Уповноважений із прав дитини в Бєлгородській області;
  • Шапурова Олена Олександрівна - так звана "міністр Міністерства освіти і науки Запорізької області";
  • Мансур Мусаєвич Солтаєв - Уповноважений з прав людини в Чеченській Республіці.

Також США додали до санкції проти Федеральної державної бюджетної освітньої установи "Міжнародний дитячий центр "Артек".

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Нагадаємо, що Байден привітав Україну з Днем незалежності та анонсував нові санкції проти РФ. Влада США разом з іншими країнами світу працюють над тим, щоб притягнути країну-агресора Росію до відповідальності за війну.

Росія потрапила під потужні санкції ЄС. пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій та окремим лістингам. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала політичну угоду щодо 11-го пакету санкцій.

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