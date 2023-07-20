Погрози Путіна не допомогли: Євросоюз вдарив санкціями по Росії

Європейські санкції проти РФ включають обмеження у сфері торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного призначення.

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ЄС продовжує санкції проти РФ / Колаж Главред, фото pixabay, скріншот з відео

Росія буде знаходитися під економічними санкціями Європейського Союзу ще мінімум 6 місяців за війну в Україні.

Сьогодні, 20 липня, Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції проти РФ ще на півроку, тобто до 31 січня 2024 року, повідомляє Європейська Рада.

Європейські санкції проти РФ включають обмеження у сфері торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту і предметів розкоші.

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Також вони передбачають:

заборонау на імпорт і транспортування сирої нафти, яка перевозиться морем,

деяких нафтопродуктів з Росії в ЄС,

відключення декількох російських банків від SWIFT,

а також припинення діяльності в ЄС прокремлівських ЗМІ.

Варто відзначити, що 19 липня президент диктатор Володимир Путін поставив умову Україні для повернення в "зернову угоду". Він зажадав зняти санкції з РФ і повернути російські банки до системи SWIFT.

Санкції проти РФ

Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти країни-агресора РФ. До "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу, в тому числі і тих, хто відповідальний за депортацію українських дітей.

21 червня, посли Європейського Союзу погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. "Сьогодні посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії", - йдеться в повідомленні шведського головування в Раді ЄС.

Володимир Зеленський ввів санкції РНБО проти двох сотень людей, пов'язаних з Російською Федерацією. Президент ввів санкції проти 199 громадян РФ і одного українця – колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.

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