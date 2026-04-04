Удар по ринку в Нікополі: кількість постраждалих різко зросла - що наразі відомо

У Нікополі на Дніпропетровщині вже 25 поранених через російську атаку РФ.

Кількість поранених через ранкові удари росіян по ринку у Нікополі зросла / Фото: ДСНС

Головне:

Кількість постраждалих внаслідок удару по Нікополю зросла

Наразі відомо про 25 постраждалих

8 поранених ушпиталені

Кількість постраждалих унаслідок ранкового удару РФ по ринку у Нікополі знову зросла.

Наразі відомо про 25 постраждалих. Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"До 25 зросла кількість поранених через ранкові удари росіян по ринку у Нікополі. 8 постраждалих ушпиталені. 14-річну дівчинку перевели до обласної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 14-річна дівчинка та двоє чоловіків - 28 та 72 років перебувають у тяжкому стані. Стан інших постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. У госпіталізованих осколкові поранення, мінно-вибухові травми, опіки.

Главред писав, що 4 квітня російські війська вдарили по Нікополю FPV-дронами. Внаслідок атаки загинули п’ятеро людей. Олександр Ганжа уточнив, що серед загиблих троє жінок і двоє чоловіків.

Нагадаємо, 4 квітня війська РФ дронами атакували Київ. Уламки збитих цілей впали в одному з районів столиці, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Тієї ж ночі під ударом дронів опинилися Суми. Внаслідок атаки зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок і виникла пожежа. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За даними Інституту вивчення війни, Росія перейшла до нової тактики повітряних атак, поєднуючи масовані нічні удари безпілотниками з потужними хвилями атак у денний час. Такий підхід може призвести до зростання кількості жертв серед цивільних і посилення психологічного тиску на населення.

Читайте також:

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

