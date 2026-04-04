Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Сумах: є постраждалі, серед них дитина

Наразі постраждалим надається вся необхідна допомога.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-udarili-po-mnogoetazhke-v-sumah-est-postradavshie-sredi-nih-rebenok-10754186.html Посилання скопійоване

Удар по Сумах / колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Російські окупанти атакувала Суми дронами

Зафіксовано влучання у багатоповерхівку та приватний житловий сектор

Травмовано 7 людей, серед них - одна дитина

В ніч на суботу, 4 березня, країна-агресор Росія атакувала Суми дронами. В результаті удару зафіксовано влучання у багатоповерхівку, виникла пожежа. Про це повідомив глава Сумської ОВА Олег Григоров.

"Попередньо, росіяни вдарили по обласному центру ударними БпЛА. Здійнялася пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки в Зарічному районі", - написав він.

За його словами, усім постраждалим надається допомога, а необхідні служби долучені до ліквідації наслідків.

Голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко заявив, що внаслідок нічної ворожої атаки на місто сталося влучання БпЛА на 13 поверсі 16- поверхівки у центрі Сум.

Водночас в ДСНС розповіли, що ударні БпЛА влучили у 16-поверховий будинок та приватний житловий сектор. Жителів палаючої багатоповерхівки оперативно евакуювали.

"Рятувальники за допомогою техніки для проведення висотних робіт гасили пожежу на верхніх поверхах. Обстеження місць влучань проводилося за чотирма різними адресами. Пожежу ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, травмовано 7 людей, серед них - одна дитина. Громадянам надається вся необхідна допомога.

Нова такти РФ для ударів Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) говорили, що Росія перейшла до нової моделі повітряних ударів по Україні. Зазначається, що росіяни комбінують масовані атаки безпілотниками вночі з не менш потужними хвилями вдень. На думку аналітиків, з потеплінням інтенсивність денних атак може зрости.

Удари РФ по Сумщині - останні новини

Як повідомляв Главред, 3 квітня російські окупанти вдарили КАБами по Шостці на Сумщині. Внаслідок атаки загинула 59-річна жінка, її рідні постраждали. Відомо, що медики госпіталізували трьох поранених. 29-річна жінка перебуває у важкому стані.

У суботу, 28 березня, окупаційні війська РФ завдали удару по житловому сектору на Сумщині. Внаслідок прямого влучання у приватний будинок загинула 20-річна Даша Сергієнко. Вона прикрила собою молодшу сестру та цим врятувала її.

У ніч на 22 березня в Сумах російські війська атакували рятувальників. Удар відбувся, коли працівники ДСНС проводили обстеження території після ворожого влучання.

Про персону: Олег Григоров Олег Григоров — український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред