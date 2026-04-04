Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Сумах: є постраждалі, серед них дитина

Марія Николишин
4 квітня 2026, 08:45
Наразі постраждалим надається вся необхідна допомога.
Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Сумах: є постраждалі, серед них дитина
Удар по Сумах / колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Російські окупанти атакувала Суми дронами
  • Зафіксовано влучання у багатоповерхівку та приватний житловий сектор
  • Травмовано 7 людей, серед них - одна дитина

В ніч на суботу, 4 березня, країна-агресор Росія атакувала Суми дронами. В результаті удару зафіксовано влучання у багатоповерхівку, виникла пожежа. Про це повідомив глава Сумської ОВА Олег Григоров.

"Попередньо, росіяни вдарили по обласному центру ударними БпЛА. Здійнялася пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки в Зарічному районі", - написав він.

відео дня

За його словами, усім постраждалим надається допомога, а необхідні служби долучені до ліквідації наслідків.

Голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко заявив, що внаслідок нічної ворожої атаки на місто сталося влучання БпЛА на 13 поверсі 16- поверхівки у центрі Сум.

Водночас в ДСНС розповіли, що ударні БпЛА влучили у 16-поверховий будинок та приватний житловий сектор. Жителів палаючої багатоповерхівки оперативно евакуювали.

Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Сумах: є постраждалі, серед них дитина

Повне відео дивіться у нашому телеграм-каналі за посиланням.

"Рятувальники за допомогою техніки для проведення висотних робіт гасили пожежу на верхніх поверхах. Обстеження місць влучань проводилося за чотирма різними адресами. Пожежу ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, травмовано 7 людей, серед них - одна дитина. Громадянам надається вся необхідна допомога.

  • Удар по Сумах 4 квітня
    Удар по Сумах 4 квітня фото: ДСНС
  • Удар по Сумах 4 квітня
    Удар по Сумах 4 квітня фото: ДСНС
  • Удар по Сумах 4 квітня
    Удар по Сумах 4 квітня фото: ДСНС
  • Удар по Сумах 4 квітня
    Удар по Сумах 4 квітня фото: ДСНС
  • Удар по Сумах 4 квітня
    Удар по Сумах 4 квітня фото: ДСНС
  • Удар по Сумах 4 квітня
    Удар по Сумах 4 квітня фото: ДСНС
  • Удар по Сумах 4 квітня
    Удар по Сумах 4 квітня фото: ДСНС
  • Удар по Сумах 4 квітня
    Удар по Сумах 4 квітня фото: ДСНС

Нова такти РФ для ударів

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) говорили, що Росія перейшла до нової моделі повітряних ударів по Україні.

Зазначається, що росіяни комбінують масовані атаки безпілотниками вночі з не менш потужними хвилями вдень.

На думку аналітиків, з потеплінням інтенсивність денних атак може зрости.

Удари РФ по Сумщині - останні новини

Як повідомляв Главред, 3 квітня російські окупанти вдарили КАБами по Шостці на Сумщині. Внаслідок атаки загинула 59-річна жінка, її рідні постраждали. Відомо, що медики госпіталізували трьох поранених. 29-річна жінка перебуває у важкому стані.

У суботу, 28 березня, окупаційні війська РФ завдали удару по житловому сектору на Сумщині. Внаслідок прямого влучання у приватний будинок загинула 20-річна Даша Сергієнко. Вона прикрила собою молодшу сестру та цим врятувала її.

У ніч на 22 березня в Сумах російські війська атакували рятувальників. Удар відбувся, коли працівники ДСНС проводили обстеження території після ворожого влучання.

Читайте також:

Про персону: Олег Григоров

Олег Григоров — український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ГСЧС новини України новини Сум новини Сумської області атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Реклама
Реклама
Реклама
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла Пугачова
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти