Росія атакує Україну дронами: у Києві прогриміли вибухи, виникла пожежа

Київ атакували дрони

Зранку у суботу, 4 квітня, російські окупанти атакували Київ безпілотниками. Уламки збитих цілей впали в одному з районів столиці. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"У Дарницькому районі, за попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків БпЛА на дах чотириповерхової офісної будівлі пожежа на верхньому поверсі будівлі. Екстрені служби прямують на місце", - йдеться у повідомленні. відео дня

Очільник КМВА Тимур Ткаченко також розповів, що фіксуються наслідки атаки у Дарницькому районі - пожежа на даху нежитлової будівлі.

"Інформація про постраждалих уточнюється. Атака триває, залишайтесь в укриттях до відбою", - додав він.

Водночас в Укрзалізниці заявили, що через фіксацію повітряних цілей на шляху слідування поїздів у межах Києва та області, вимушено оголошуються безпекові зупинки та проводиться евакуація пасажирів.

"Будь ласка, зберігайте спокій та виконуйте вказівки залізничників. Після зникнення безпосередньої загрози рух продовжимо", - йдеться у повідомленні.

Чи може Росія атакувати Україну на Великдень Військовий експерт Олег Жданов заявив, що у попередні роки Великдень проходив більш-менш спокійно. "Гадаю, що чергові засоби вогневого ураження на Великдень з боку Росії будуть працювати. Росіяни полюбляють діяти за шаблоном, вони його безперервно використовують, поки не вигадають щось нове. Тому можуть вдарити і під час великодніх свят", - наголосив він.

Як повідомляв Главред, у ніч на 3 квітня окупаційні війська РФ атакували Харків балістичним озброєнням. Війська РФ поцілили мінімум чотирма балістичними ракетами по Київському району Харкова.

Вдень 3 квітня Київська область була під масованою атакою "Шахедів" та ракет. В Обухівському районі зафіксували влучання у багатоповерхівку. У селі Крюківщина була пошкоджена покрівля житлової 5-поверхівки.

У селищі Чабани Київської області внаслідок російського комбінованого удару знищена ветеринарна клініка. Жодна тварина не вижила після прильоту.

Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

