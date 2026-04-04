Багато загиблих та поранених: РФ вдарила дронами по ринку на Дніпропетровщині

Війська РФ завдали удару FPV-дронами по ринку в Нікополі, внаслідок атакизагинуло 5 людей, ще 19 - поранено, зазначили в Дніпропетровській ОВА.

РФ вдарила дронами по ринку на Дніпропетровщині

Окупаційні війська країни-агресорки Росії вдарили по ринку в Нікополі. Відомо про загиблих та поранених. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог завдав удару FPV-дронами. Зайнялася пожежа. Понівечені торгівельні павільйони та магазин", - зазначив він. відео дня

За його словами, внаслідок російської атаки на Нікополь загинули п’ятеро людей, ще 19 отримали поранення.

Олександр Ганжа уточнив, що серед загиблих троє жінок і двоє чоловіків. Серед поранених є 14-річна дівчинка, яка перебуває в лікарні у тяжкому стані.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 4 квітня російські війська здійснили атаку безпілотниками на Київ. Уламки збитих цілей впали в одному з районів столиці, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Тієї ж ночі під удар дронів опинилися Суми — внаслідок атаки зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок і виникла пожежа. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За даними Інституту вивчення війни, Росія перейшла до нової тактики повітряних атак, поєднуючи масовані нічні удари безпілотниками з потужними хвилями атак у денний час. Такий підхід може призвести до зростання кількості жертв серед цивільних і посилення психологічного тиску на населення.

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

