Уже нікуди дівати: в Україні різко обвалилася ціна на популярний овоч

Інна Ковенько
17 квітня 2026, 11:36
Причиною стало перевиробництво на тлі слабкого попиту та активної імпортної конкуренції.
  • Ціни на тепличні огірки різко здешевшали
  • Наразі вартість становить близько 90-145 гривень за кілограм
  • Причиною стали перевиробництво, слабкий попит та активна конкуренція з боку імпорту

На українському ринку зафіксовано різке здешевлення тепличних огірків. За даними EastFruit, ключовим фактором стало збільшення обсягів збору врожаю в тепличних господарствах при одночасно стриманому попиті.

Виробники повідомляють про накопичення значних залишків на складах. Середні тижневі обсяги вибірок у теплицях продовжують зростати, що лише поглиблює дисбаланс між пропозицією та попитом.

Щоб уникнути втрат, господарства змушені оперативно знижувати ціни. Нині огірки відвантажуються по 90-145 гривень за кілограм (2,07-3,33 долара США), що приблизно на 21% дешевше, наприкінці минулого тижня.

Імпорт посилює конкуренцію

Додатковий тиск на ціни створює імпортна продукція, насамперед із Польщі. Імпортери ще раніше сформували великі запаси, тому зараз змушені реалізовувати їх за нижчими цінами - близько 70 гривень за кілограм (1,61 долара США за кілограм). Таким чином, внутрішній ринок опинився під подвійним тиском: з одного боку - надлишок власної продукції, з іншого - активна присутність дешевшого імпорту.

Та попри стрімке зниження цін, тепличні огірки в Україні наразі реалізуються в середньому на 15% дорожче, ніж у відповідний період минулого року.

Як писав Главред, в Україні почали поступово підвищуватися ціни на торішню білокачанну капусту. Причиною подорожчання стало сезонне скорочення пропозиції на тлі зростання попиту.

Крім того, одна з найпопулярніших круп в Україні - гречка - вже коштує майже на 20 гривень дорожче, ніж у березні поточного року. Що важливо, ціни на неї ростуть ледь не щодня.

Також в Україні продовжили зростати ціни на тепличні помідори. Основною причиною подорожчання є недостатня пропозиція овочів на внутрішньому ринку.

Читайте також:

Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Удари по Україні різко посиляться: у розвідці попередили про загрозу і плани РФ

Кремль готується "хитати" ЄС і НАТО: на яку операцію "підбили" Путіна

Новий пріоритет США: Трамп розповів, що зараз важливіше за переговори щодо України

Діти вгадують, а дорослі ламають голову: підступна головоломка з сірниками

Мовчав 30 років: Олег Винник зізнався, чому приховував дружину

Циклон з дощами накриє Львівщину: синоптики попередили про погіршення погоди

Росія прориває кордон в двох областях: ситуація стрімко загострюється, яка ціль Кремля

Які 3 знаки зодіаку чекає неймовірний фінансовий успіх: гороскоп на Новолуння

