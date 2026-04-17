Уже нікуди дівати: в Україні різко обвалилася ціна на популярний овоч

В Україні обвалилися ціни на огірки

Головне:

Ціни на тепличні огірки різко здешевшали

Наразі вартість становить близько 90-145 гривень за кілограм

Причиною стали перевиробництво, слабкий попит та активна конкуренція з боку імпорту

На українському ринку зафіксовано різке здешевлення тепличних огірків. За даними EastFruit, ключовим фактором стало збільшення обсягів збору врожаю в тепличних господарствах при одночасно стриманому попиті.

Виробники повідомляють про накопичення значних залишків на складах. Середні тижневі обсяги вибірок у теплицях продовжують зростати, що лише поглиблює дисбаланс між пропозицією та попитом.

Щоб уникнути втрат, господарства змушені оперативно знижувати ціни. Нині огірки відвантажуються по 90-145 гривень за кілограм (2,07-3,33 долара США), що приблизно на 21% дешевше, наприкінці минулого тижня.

Імпорт посилює конкуренцію

Додатковий тиск на ціни створює імпортна продукція, насамперед із Польщі. Імпортери ще раніше сформували великі запаси, тому зараз змушені реалізовувати їх за нижчими цінами - близько 70 гривень за кілограм (1,61 долара США за кілограм). Таким чином, внутрішній ринок опинився під подвійним тиском: з одного боку - надлишок власної продукції, з іншого - активна присутність дешевшого імпорту.

Та попри стрімке зниження цін, тепличні огірки в Україні наразі реалізуються в середньому на 15% дорожче, ніж у відповідний період минулого року.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

