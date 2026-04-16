Просто змітають з полиць: в Україні дорожчає популярний продукт, які ціни

Марія Николишин
16 квітня 2026, 11:54
Лише за тиждень ціни на цей продукт підскочили на 25%.
В Україні дорожчає один овоч / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В Україні зросли ціни на торішню білокачанну капусту
  • Запаси овоча різко скорочуються
  • Ймовірно, ціни підвищуватимуться і в подальшому

В Україні почали поступово підвищуватися ціни на торішню білокачанну капусту. Причиною подорожчання стало сезонне скорочення пропозиції на тлі зростання попиту. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

"Наразі пропозиція білокачанної капусти врожаю 2025 року на ринку суттєво зменшилася, тоді як попит на дану продукцію дещо активізувався", - йдеться у повідомленні.

Так, наразі торішня білокачанна капуста продаються по 4–10 грн/кг, що в середньому на 25% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Варто зауважити, що зараз ціни на капусту в Україні все ще залишаються на 85% нижчими, ніж у аналогічний період минулого року.

Водночас, аналітики не виключають подальшого зростання цін, оскільки запаси продукції швидко скорочуються.

Чому дорожчають фрукти та овочі

Головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало раніше говорила, що в Україні у квітні подорожчають фрукти та овочі, незважаючи на те, що вартість деяких продуктів впала.

Вона зауважила, що на формування цін на плодоовочеві істотно впливають обсяги постачання, вартість зберігання та транспортування, а також істотне подорожчання пального.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, одна з найпопулярніших круп в Україні - гречка - вже коштує майже на 20 гривень дорожче, ніж у березні поточного року. Що важливо, ціни на неї ростуть ледь не щодня.

Також в Україні продовжили зростати ціни на тепличні помідори. Основною причиною подорожчання є недостатня пропозиція овочів на внутрішньому ринку.

Крім того, почали підвищуватися ціни і на якісну моркву. Подорожчання зумовлене високим попитом на якісні коренеплоди в умовах обмеженої пропозиції.

Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

капуста ціни на продукти овочі
