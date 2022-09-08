Почастішали "хлопки": Гайдай розповів про хороші перспективи в Луганській області

У Луганській області з'явилися хороші перспективи / Колаж Фото УНІАН, Суспільне

Російські окупанти так і не змогли повністю захопити Луганську область і весь час переносять проведення так званого "референдуму". Однак не можна виключати, що скоро ЗСУ почнуть звільняти регіон від загарбників. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про хороші перспективи. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Луганська область зараз не є найгарячішою точкою. Окупанти кидають свої сили на Бахмут, а також Херсонський та Харківський напрямки.

Варто зазначити, що Гайдай не розповів детальніше про ці хороші перспективи, однак акцентував увагу на тому, що останнім часом на окупованих територіях збільшилася кількість "ударів", які і змушують окупантів змінювати терміни проведення "референдуму".

Війна Росії проти України на Донбасі

В Інституті вивчення війни раніше заявили, що Росія відправляє війська з північної частини Донецької області на південний фронт. Не виключено, що окупанти тимчасово припиняють наступ на Слов'янськ. Ворожі підрозділи кидають у захоплений Крим для їх підготовки до контрнаступу армії України на позиції окупантів у Херсонській та Запорізькій областях.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу говорив, що окупація російськими військами Донецької та Луганської областей, мовляв, "йде за планом". Як "підтвердження" своїх слів, він навів у приклад захоплення окупантами шести маленьких сіл.

Військовий експерт Сергій Кузан в інтерв'ю Главреду розповів про те, що війська РФ на Донбасі потрапили в глухий кут. Вони не можуть підійти до укріпрайону ЗСУ в Донецькій області. На його думку, окупанти провалюють битву за регіон.

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