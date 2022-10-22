Вбивство військового в Києві: підозрюваних взяли під варту

Підозрюваних у вбивстві добровольця в Києві взяли під варту / колаж фото Патрульна поліція Києва, Андрій Іллєнко

У Києві серед білого дня вбили добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербину. Конфлікт на дорозі переріс у стрілянину з летальним результатом. Всі підозрювані затримані, їх взяли під варту. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Суд обрав запобіжний захід-два місяці під вартою без права вийти під заставу.

Водія Lexus підозрюють в умисному вбивстві, його спільників - у хуліганстві.

Вбивство військового

Нагадаємо, вбивство сталося в Києві на проспекті Академіка Глушкова. Водій і пасажири автомобіля Lexus почали сваритися з водієм Hyundai. Причиною стала суперечка з приводу черговості проїзду.

Водія автомобіля Hyundai жорстоко побили, а потім вистрілили в нього. Закривавленого добровольця побачили інспектори патрульної поліції. Вони надали йому домедичну допомогу і викликали медиків.

На той момент 34-річний Щербина був ще живий, але згодом він помер від отриманих травм. У загиблого залишилися дружина і маленька дочка.

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