Вбивство військового в Києві: підозрюваних взяли під варту

Одного з учасників конфлікту підозрюють у навмисному вбивстві, його спільників - у хуліганстві.
У Києві серед білого дня вбили добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербину. Конфлікт на дорозі переріс у стрілянину з летальним результатом. Всі підозрювані затримані, їх взяли під варту. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.
Суд обрав запобіжний захід-два місяці під вартою без права вийти під заставу.
Водія Lexus підозрюють в умисному вбивстві, його спільників - у хуліганстві.
Вбивство військового
Нагадаємо, вбивство сталося в Києві на проспекті Академіка Глушкова. Водій і пасажири автомобіля Lexus почали сваритися з водієм Hyundai. Причиною стала суперечка з приводу черговості проїзду.
Водія автомобіля Hyundai жорстоко побили, а потім вистрілили в нього. Закривавленого добровольця побачили інспектори патрульної поліції. Вони надали йому домедичну допомогу і викликали медиків.
На той момент 34-річний Щербина був ще живий, але згодом він помер від отриманих травм. У загиблого залишилися дружина і маленька дочка.
Інші новини:
- Німеччина відмовляється передавати Україні танки: Шольц спихнув провину на громадян країни - Welt
- Контрнаступ на Херсонщині: окупанти повністю втекли з двох населених пунктів - Генштаб
- Росія повинна пройти "депутинізацію": всі злочинці повинні сісти довічно - Крістоф Хойсген