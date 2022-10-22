Росія повинна пройти 'депутинізацію': всі злочинці повинні сісти пожиттєво - Крістоф Хойсген

Росія повинна пройти депутинізацію / Фото Reuters, Telegram

Диктаторська політика президента РФ Володимира Путіна є неприйнятною. Росія повинна пройти "депутинізацію". Про це заявив глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Хойсген, повідомляє Deutsche Welle.

"Має бути щось, що ми в Німеччині називаємо денацифікацією. Щось на кшталт "депутинізації", – сказав він.

Хойсген додав, що РФ повинна виплатити Україні репарації за зруйновані будинки, об'єкти інфраструктури та скалічені життя українців.

Він закликав до персональної відповідальності та пожиттєвого позбавлення волі всіх воєнних злочинців.

"Це важливо для жертв, але також і для запобігання воєнним злочинам у майбутньому", - додав Хойсген.

Майбутнє післявоєнної Росії

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії.

"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни - Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що після переходу Збройних сил України в контрнаступ першим успіхом українських сил стане звільнення окупованого Росією Херсона. У РФ почнуться серйозні зміни, внаслідок яких держава зіткнеться з процесом розпаду.

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