У Києві дорожній конфлікт закінчився вбивством добровольця батальйону тероборони

Дорожній конфлікт у Києві закінчився вбивством / Facebook / operativeukr

У Києві на проспекті Академіка Глушкова в ході дорожнього конфлікту побили і застрелили водія.

Прибувши на місце події, інспектори побачили закривавленого чоловіка, повідомляється в Telegram-каналі Патрульної поліції Києва.

Потерпілому була надана домедична допомога і викликані медики. У той же час, опитавши очевидців, патрульні передали іншим екіпажам марку і колір автомобіля, а також напрямок, куди поїхали зловмисники.

Згодом патрульні виявили схожий за орієнтуванням автомобіль Lexus. Інспектори заблокували транспортний засіб та затримали водія та двох пасажирів.

"За попередньою інформацією встановлено, що між чоловіками стався дорожній конфлікт. Водій і пасажири Lexus побили водія Hyundai, після чого водій позашляховика зробив постріл у бік опонента. 34 - річний потерпілий від отриманих травм помер", - йдеться в повідомленні поліції.

Для з'ясування всіх обставин події на місці працювали слідчі Голосіївського управління поліції.

Що відомо про учасників конфлікту

Як уточнює Київ Оперативний, в ході дорожнього конфлікту був убитий доброволець батальйону тероборони Свобода Олексія Щербина.

Між Щербиною, який перебував за кермом Хюндая і трьома людьми, що знаходилися в Лексусі, стався конфлікт з приводу черговості проїзду. Користуючись чисельною перевагою вони побили чоловіка, а потім один з них вистрілив у Щербину. До моменту приїзду поліції він був ще живий, але згодом від ран помер.

Усім трьом затриманим обирають запобіжний захід. У Олексія Щербини залишилася молода дружина і нещодавно народжена дитина.

/ Facebook/operativeukr

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський потрапив у ДТП. Про це повідомив його прес-секретар Сергій Нікіфоров.

"У Києві сталося зіткнення легковика з машиною президента України і машинами супроводу. Медики, які супроводжують главу держави, надали водієві легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. Президента оглянув лікар, серйозних травм не виявлено", - повідомив він.

Нікіфоров також підкреслив, що всі обставини ДТП з'ясують правоохоронці.

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