Убивство Фаріон: ЗМІ розкрили несподівані деталі слідства

Убивця готувався до злочину тривалий час, близько місяця, розповіло джерело в правоохоронних органах.

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З'явилися нові подробиці у справі про вбивство Ірини Фаріон / Колаж: Главред, фото: instagram.com/iryna__farion, скріншот з відео

У колишню народну депутатку Ірину Фаріон стріляв саме той чоловік, якого розшукує поліція, оскільки є кілька свідків самого вбивства.

"Убивця готувався до злочину тривалий час, близько місяця. Це не людина, яка вперше взяла в руки зброю. Ми впевнені, що стріляла саме людина, яку подали в розшук. Є свідки, які бачили, що це саме він. Не виключаємо, що в нього були спільники і що це замовне вбивство", - повідомляє Укрінформ із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Уточнюється, що чоловік, якого наразі розшукує поліція, був одягнений у маскувальний одяг, носив окуляри та капелюх і приходив щодня, починаючи з 11 липня, у двір Фаріон, де сидів біля сусіднього під'їзду.

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При цьому підозрюваний виділявся, оскільки в ці дні у Львові було спекотно, а він годинами перебував на сонці в теплому вбранні без води. Залишав своє місце перебування він лише на кілька годин в обід. Іноді носив із собою барсетку. Поліція припускає, що саме в ній підозрюваний ховав зброю.

Деталі слідства у справі про вбивство Фаріон

Співрозмовник у поліції уточнив, що вже проведено балістичну експертизу, під час якої встановили, що було зроблено один постріл кулею 9 мм, проте поки невідомо, з якої саме зброї.

Водночас убивця не міг відкладати злочин, оскільки Ірина Фаріон на два тижні збиралася їхати з онуками та донькою на море.

За даними джерел Укрінформу, зловмисник прорахував усі варіанти розвитку подій: під час замаху в районі, де мешкала Фаріон, було вимкнено електропостачання та не працювали деякі камери спостереження.

Водночас у правоохоронців є відео, де видно маршрут підозрюваного. Він був щодня однаковим, чоловік не привертав зайвої уваги - жодного разу не заходив ні до магазину, ні до аптеки, ні до інших місць.

"На відео з камер видно, що в підозрюваного нетипова мова тіла та дивна хода. Наразі правоохоронці проводять низку експертиз, щоб встановити особу, і продовжують розшук", - додало джерело.

Убивство Фаріон - останні новини за темою

Раніше з'явилися нові подробиці про вбивцю Ірини Фаріон. Імовірно, убивцею науковця Ірини Фаріон був професіонал, який не вперше тримав у руках зброю, розповіли виданню "Ми-Україна" джерела в правоохоронних органах.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що слідство має кілька версій мотивів убивства Ірини Фаріон. На своїй сторінці в Telegram Клименко зазначив, що головні з цих версій такі: особиста неприязнь, а також суспільно-політична діяльність Ірини Фаріон. Він також зазначив, що можуть з'являтися й інші версії. Не виключається також участь росіян у цьому вбивстві.

Нагадаємо, у Львові стріляли в Ірину Фаріон - вона потрапила до лікарні в критичному стані. Куля влучила у висо, за словами журналістки, стрільця бачили сусіди.

Пізніше стало відомо, що Ірина Фаріон померла в лікарні. Відомий мовознавець, науковець та екс-нардеп Ірина Фаріон загинула після вогнепального поранення голови.

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