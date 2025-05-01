Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

На відомого волонтера Стерненка скоїли напад: у якому стані активіст

Маріна Фурман
1 травня 2025, 13:46оновлено 1 травня, 14:52
680
Замах на Стерненка скоїла жінка з вогнепальною зброєю.
На відомого волонтера Стерненка скоїли напад: у якому стані активіст
На Стерненка скоїли напад / Колаж: Главред, фото: facebook.com/sternenko, STERNENKO / Telegram

Основне:

  • На волонтера та активіста Сергія Стерненка скоєно напад
  • Замах скоїла жінка з вогнепальною зброєю, СБУ затримали нападницю
  • Життю волонтера наразі нічого не загрожує

У четвер, 1 травня, на відомого активіста і блогера Сергія Стерненка було скоєно напад. Про це повідомив сам український волонтер у Telegram-каналі.

За його словами, він поранений, однак загрози життю наразі немає.

відео дня

Пізніше він додав, що нападницею виявилася жінка, її вже затримали.

"Нападницю затримано. Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони — я б нічого вже не міг писати", - додав волонтер.

UPD: Стерненко повідомив, що його поранення - легке.

Тим часом народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що прямо зараз є конкретний перелік осіб, на який росіяни активно полюють.

Він наголосив, що ситуація досить серйозна, тому порекомендував українцям бути особливо обачними.

Він також побажав сил та здоровʼя Стерненку.

У Службі безпеки України підтвердили напад на активіста і волонтера Сергія Стерненка та показали фото затриманої нападниці.

"Співробітники СБУ запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка. Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі СБУ додали, що життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує.

нападниця
Служба безпеки затримала нападницю / фото: СБУ

Нагадаємо, на Стерненка неодноразово скоювались напади. Зокрема, 2018 року на активіста було скоєно три замахи.

Підготовка терактів російськими агентами в Україні - новини за темою

Як писав Главред, нещодавно у Києві затримали російського шпигуна, який планував теракти. Як повідомили в СБУ, ним виявився 47-річний громадянин країни-агресорки Росії, який паралельно з виконанням завдань спецслужб РФ працював звукорежисером на відомій в Україні радіостанції.

Крім того, на Полтавщині було затримано російську агентку, яка планувала серію терактів. Жінка готувала вибухи біля райвідділу поліції та міського ТЦК в годину пік. За сценарієм російських кураторів, вибухівка мала здетонувати під час закладки пристрою - разом із самою виконавицею.

Нагадаємо, 23 березня, в Одеській області прогримів вибух у будівлі поліції. Унаслідок вибуху загинула жінка. Повідомлялося, що жінка принесла вибухівку у відділення поліції в пакеті, там вона здетонувала.

Інші новини України:

Хто такий Сергій Стерненко?

Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

СБУ Сергій Стерненко новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Що дасть Україні Угода про надра, і чому найближчі два тижні будуть вирішальними

Що дасть Україні Угода про надра, і чому найближчі два тижні будуть вирішальними

15:05Погляди
Постачання дронів та волонтерство: що відомо про Сергія Стерненка, на якого напали

Постачання дронів та волонтерство: що відомо про Сергія Стерненка, на якого напали

14:49Україна
Українці можуть втратити гроші через необережність: стало відомо про небезпечну аферу

Українці можуть втратити гроші через необережність: стало відомо про небезпечну аферу

14:49Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Потужний вітер, зливи та заморозки: Україну накриває штормова погода

Потужний вітер, зливи та заморозки: Україну накриває штормова погода

Коли закінчиться війна в Україні: названо ключову дату завершення обстрілів

Коли закінчиться війна в Україні: названо ключову дату завершення обстрілів

РФ масовано вдарила дронами по Одесі: двоє людей загинули, п'ятеро - поранені

РФ масовано вдарила дронами по Одесі: двоє людей загинули, п'ятеро - поранені

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 1 травня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 1 травня (оновлюється)

Гроші поллються рікою: на трьох знаків зодіаку чекає шалений прибуток у травні

Гроші поллються рікою: на трьох знаків зодіаку чекає шалений прибуток у травні

Останні новини

15:05

Що дасть Україні Угода про надра, і чому найближчі два тижні будуть вирішальними

14:49

Постачання дронів та волонтерство: що відомо про Сергія Стерненка, на якого напали

14:49

Українці можуть втратити гроші через необережність: стало відомо про небезпечну аферуВідео

14:18

Тетяна Піскарьова: "За кордоном ми давали жару росіянам"

14:09

Чотири загрозливі напрямки: Сирський вийшов зі зверненням про ситуацію на фронті

Війна в Україні триватиме мінімум до кінця року, Росія в Білорусі готує новий наступ - СунгуровськийВійна в Україні триватиме мінімум до кінця року, Росія в Білорусі готує новий наступ - Сунгуровський
13:58

Не можна пліткувати й обманювати: яке свято і день ангела 2 травня

13:54

В Україні "видавали" фальшиві гривні: до яких купюр варто бути уважнішими

13:51

Чому одяг неприємно пахне після прання: головна причина, яку більшість ігнорує

13:46

На відомого волонтера Стерненка скоїли напад: у якому стані активіст

Реклама
13:35

Що можна зробити з паперу: несподівані ідеї вразять просто наповал

13:34

"Безглуздий монолог": Руслан Ханумак відповів Аліні Шаманській після звинувачень

13:24

Два головних напрямки удару: стало відомо, які цілі обрав Путін на літо

12:57

Понад 20 дронів атакували Одесу: Зеленський жорстко відреагував на удар РФФото

12:48

Опубліковано текст угоди про копалини – що вона передбачаєВідео

12:37

"Променева і хіміотерапія": співачка Камалія повідомила про свою онкологію

12:37

РФ може відкрити "другий фронт": Сунгуровський оцінив, де і коли Путін почне атаку

12:35

Україні загрожує нова російська атака найближчими днями: яке місто в небезпеці

12:34

Долар подорожчає: стало відомо, скільки коштуватиме валюта у травні 2025-го

12:09

Заморозки вдарять в кількох областях: українців попередили про небезпечну погоду

12:06

У Києві лунають вибухи: РФ розкидала підступні касетні боєприпаси, є поранені

Реклама
11:46

Чим відмити фарбу для волосся зі шкіри: копійчаний засіб для ідеальної краси

11:45

Дружина Віктора Павліка у сльозах заговорила про другу вагітність

11:44

Трамп хоче угоду з "другом Володимиром": чому США не потрібна поразка РФ

11:39

Чи здатен Трамп юридично визнати Крим російським: названо важливий нюанс

11:31

Вперше зросте у 20 разів: який тариф в Україні зміниться з 3 травня

11:28

Китайський гороскоп на завтра 2 травня: Драконам - біль, Собакам - гнів

10:57

Бензин зі спиртом уже на АЗС: експерти попередили про ріст цін і небезпеку для автоВідео

10:41

Вперше з моменту повернення Трампа: в США схвалили продаж зброї Україні

10:39

Мир або 500% мита: у Сенаті придумали, як примусити Путіна закінчити війну

10:19

Потап обрав нову країну - що зробив репер і чим тепер займатиметься

10:06

Карта Deep State онлайн за 1 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:54

Що посадити вздовж паркану: яскравий живопліт вразить навіть сусідів

09:52

Трамп зробив першу заяву після підписання угоди про копалини - деталі

09:38

Нові деталі переговорів: Україна готова частково погодитися на вимоги РФ

09:28

Гороскоп на завтра 2 травня: Ракам - приємний сюрприз, Козерогам - успіх

09:11

Зрадниця Регіна Тодоренко покинула РФ разом із сім'єю - причина

09:07

Трампа нарешті переконали, що Путін виставляє його дурнем - Politico

09:07

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 1 травня (оновлюється)

08:35

Скільки територій України потрапили в окупацію за квітень: у DeepState назвали цифри

08:19

Не досягла жодних успіхів: Келлог зробив гучну заяву про перемогу РФ у війні

Реклама
08:10

Навіщо Путіну триденне "перемир'я"?Погляд

08:00

За путіністку Валерію візьметься СБУ - що вона витворила

07:42

Чіткий сигнал РФ: у США пояснили суть підписаного з Україною договору про надра

07:10

Математична головоломка, яка заплутає навіть геніїв: яке число після дорівнює

06:51

РФ масовано вдарила дронами по Одесі: двоє людей загинули, п'ятеро - пораненіФото

06:10

Є хороша і погана новина про ТрампаПогляд

05:33

Вирішальний момент для смаку страви: коли треба додавати сіль у холодець

05:00

Карма в травні на боці ТОП-3 знаків: яких щасливчиків чекає нереальний успіх

04:30

Виконує дві функції: водіям розповіли про "зручний символ" на панелі авто

04:02

Яка перша назва ківі: як спочатку називали фрукт і чому його перейменувалиВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти