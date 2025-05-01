На відомого волонтера Стерненка скоїли напад: у якому стані активіст

Замах на Стерненка скоїла жінка з вогнепальною зброєю.

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На Стерненка скоїли напад / Колаж: Главред, фото: facebook.com/sternenko, STERNENKO / Telegram

Основне:

На волонтера та активіста Сергія Стерненка скоєно напад

Замах скоїла жінка з вогнепальною зброєю, СБУ затримали нападницю

Життю волонтера наразі нічого не загрожує

У четвер, 1 травня, на відомого активіста і блогера Сергія Стерненка було скоєно напад. Про це повідомив сам український волонтер у Telegram-каналі.

За його словами, він поранений, однак загрози життю наразі немає.

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Пізніше він додав, що нападницею виявилася жінка, її вже затримали.

"Нападницю затримано. Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони — я б нічого вже не міг писати", - додав волонтер.

UPD: Стерненко повідомив, що його поранення - легке.

Тим часом народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що прямо зараз є конкретний перелік осіб, на який росіяни активно полюють.

Він наголосив, що ситуація досить серйозна, тому порекомендував українцям бути особливо обачними.

Він також побажав сил та здоровʼя Стерненку.

У Службі безпеки України підтвердили напад на активіста і волонтера Сергія Стерненка та показали фото затриманої нападниці.

"Співробітники СБУ запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка. Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі СБУ додали, що життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує.

Служба безпеки затримала нападницю / фото: СБУ

Нагадаємо, на Стерненка неодноразово скоювались напади. Зокрема, 2018 року на активіста було скоєно три замахи.

Підготовка терактів російськими агентами в Україні - новини за темою

Як писав Главред, нещодавно у Києві затримали російського шпигуна, який планував теракти. Як повідомили в СБУ, ним виявився 47-річний громадянин країни-агресорки Росії, який паралельно з виконанням завдань спецслужб РФ працював звукорежисером на відомій в Україні радіостанції.

Крім того, на Полтавщині було затримано російську агентку, яка планувала серію терактів. Жінка готувала вибухи біля райвідділу поліції та міського ТЦК в годину пік. За сценарієм російських кураторів, вибухівка мала здетонувати під час закладки пристрою - разом із самою виконавицею.

Нагадаємо, 23 березня, в Одеській області прогримів вибух у будівлі поліції. Унаслідок вибуху загинула жінка. Повідомлялося, що жінка принесла вибухівку у відділення поліції в пакеті, там вона здетонувала.

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Хто такий Сергій Стерненко? Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу.

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