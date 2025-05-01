На відомого волонтера Стерненка скоїли напад: у якому стані активіст

Основне:
- На волонтера та активіста Сергія Стерненка скоєно напад
- Замах скоїла жінка з вогнепальною зброєю, СБУ затримали нападницю
- Життю волонтера наразі нічого не загрожує
У четвер, 1 травня, на відомого активіста і блогера Сергія Стерненка було скоєно напад. Про це повідомив сам український волонтер у Telegram-каналі.
За його словами, він поранений, однак загрози життю наразі немає.
Пізніше він додав, що нападницею виявилася жінка, її вже затримали.
"Нападницю затримано. Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони — я б нічого вже не міг писати", - додав волонтер.
UPD: Стерненко повідомив, що його поранення - легке.
Тим часом народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що прямо зараз є конкретний перелік осіб, на який росіяни активно полюють.
Він наголосив, що ситуація досить серйозна, тому порекомендував українцям бути особливо обачними.
Він також побажав сил та здоровʼя Стерненку.
У Службі безпеки України підтвердили напад на активіста і волонтера Сергія Стерненка та показали фото затриманої нападниці.
"Співробітники СБУ запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка. Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці", - йдеться в повідомленні.
У пресслужбі СБУ додали, що життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує.
Нагадаємо, на Стерненка неодноразово скоювались напади. Зокрема, 2018 року на активіста було скоєно три замахи.
Підготовка терактів російськими агентами в Україні - новини за темою
Як писав Главред, нещодавно у Києві затримали російського шпигуна, який планував теракти. Як повідомили в СБУ, ним виявився 47-річний громадянин країни-агресорки Росії, який паралельно з виконанням завдань спецслужб РФ працював звукорежисером на відомій в Україні радіостанції.
Крім того, на Полтавщині було затримано російську агентку, яка планувала серію терактів. Жінка готувала вибухи біля райвідділу поліції та міського ТЦК в годину пік. За сценарієм російських кураторів, вибухівка мала здетонувати під час закладки пристрою - разом із самою виконавицею.
Нагадаємо, 23 березня, в Одеській області прогримів вибух у будівлі поліції. Унаслідок вибуху загинула жінка. Повідомлялося, що жінка принесла вибухівку у відділення поліції в пакеті, там вона здетонувала.
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Хто такий Сергій Стерненко?
Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу.
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