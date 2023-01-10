"Вбивці дронів": Пентагон замовив для України 14 систем Vampire

Комплекси Vampire дозволять сухопутним військам націлювати і збивати ворожі безпілотники і захищатися від наземних загроз противника.

Систему Vampire можна встановити на пікап / Фото l3harris.com

Міністерство оборони США уклало 40-мільйонний контракт з компанією l3harris Technologies на поставку 14 ракетних комплексів Vampire, призначених для України.

Комплекси Vampire називають "вбивцями дронів". Вони дозволять сухопутним військам націлювати і збивати ворожі безпілотники і захищатися від наземних загроз противника.

Як повідомляє пресслужба L3Harris Technologies, зазначені системи призначені для забезпечення критично важливих засобів оборони, зокрема охорони цивільної інфраструктури.

"Ми інвестували в закупівлі, випробування та сертифікацію з серпня, щоб виробництво Vampire могло початися без затримок. Ми прагнемо підтримати стратегічного партнера США надійним потенціалом, поки народ України продовжує захищати свою країну та відстоювати свою незалежність", – сказав Люк Савойє, президент підрозділу розвідки, спостереження компанії l3harris.

Згідно з контрактом з Міністерством оборони, L3Harris встановить комплекси Vampire на надані урядом США транспортні засоби для забезпечення маневреної бойової підтримки на полі бою в Україні.

Компанія повинна поставити для Міністерства оборони 14 систем, чотири з яких будуть готові до середини 2023 року, а ще десять – до кінця 2023 року.

Ракетний комплекс Vampire - що про нього відомо Установки Vampire (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) – це система, яка використовує невеликі ракети, щоб збивати невеликі безпілотники. Являє собою портативний комплект, який можна встановити на більшість транспортних засобів з вантажним кузовом для запуску передової системи високоточної зброї або інших боєприпасів з лазерною наводкою. "Установка може вкластися приблизно в дві години та може бути здійснена двома людьми в польових умовах", — йдеться на сайті компанії-виробника l3harris Technologies. Серед інших переваг Vampire - висока точність і відносна дешевизна ракет в порівнянні з ракетами з автоматичною наводкою. Снаряди типу APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) або їхні аналоги не вимагають фіксації цілі перед пуском, а управляються напівактивною лазерної системою наведення, яка активується при запуску.

Військова допомога Україні

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Федеративна Республіка Німеччина може надати танки Leopard Україні. Однак Берлін не піде на реалізацію такого кроку самостійно. Німецька держава буде єдиним в даному питанні зі своїми друзями і союзниками.

В рамках чергового пакету військової допомоги, про який можуть оголосити в кінці наступного тижня, США розглядають можливість відправки Україні бойових броньованих машин Stryker.

Крім того повідомлялося, що рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

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