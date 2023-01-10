glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Пентагон думає над передачею Україні бойових машин Stryker - Politico

10 січня 2023, 06:50
"Страйкери" можуть бути частиною наступного пакету військової допомоги. Адміністрація може оголосити про нього під час засідання контактної групи "Рамштайн".
Stryker
"Страйкери" можуть бути частиною наступного пакету військової допомоги / Фото Вікіпедія

В рамках чергового пакета військової допомоги, про який можуть оголосити наприкінці наступного тижня, США розглядають можливість відправки Україні бойових броньованих машин Stryker.

Як пише Politico з посиланням на представника Пентагону, який попросив не називати його імені, "Страйкери" можуть бути частиною наступного пакету військової допомоги.

Адміністрація може оголосити про новий пакет військової допомоги під час наступного засідання контактної групи "Рамштайн".

Остаточне рішення про передачу "Страйкерів" ще не ухвалено, і відправку в Україну нового типу бойових машин можуть дещо відкласти.

"Українцям потрібні бронетранспортери, і, якщо не брати до уваги інші країни, які їх надають, це те, що у нас є на озброєнні. Він не такий хороший, як Bradley для танкового бою, але хороший для захисту піхоти в ближньому бою", — сказав представник Міноборони США.

Що відомо про Stryker

Stryker - сімейство колісних 8×8/4 бойових броньованих машин виробництва американської компанії General Dynamics Land Systems.

Stryker створений на базі канадського бронетранспортера LAV III, який, у свою чергу, є глибокою модернізацією швейцарського бронетранспортера Piranha III 8x8.

Бойові броньовані машини Stryker отримали свою назву на честь двох американських військовослужбовців, нагороджених посмертно вищою військовою нагородою США - медаллю Пошани: рядового першого класу Стюарта С. Страйкера, який загинув у Другій світовій війні, і фахівця 4-го рангу Роберта Ф. Страйкера, який загинув у В'єтнамській війні.

Машини Stryker призначені для оснащення механізованих бригад армії США, створених на початку 2000-х років відповідно до концепції Brigade Combat Team і призначених для застосування в конфліктах низької інтенсивності для транспортування підрозділів мотопіхоти (зазвичай мотопіхотного відділення) на поле бою, ведення ними бою з машини, вогневої підтримки їх в процесі та після спішування. Ці бригади займають проміжне положення між "важкими" бронетанковими бригадами, озброєними танками M1 Abrams і БМП M2 Bradley, і піхотними бригадами на бронеавтомобілях "Хамві".

Озброєння різниться для різних модифікацій. Озброєння встановлюється на дистанційно керованій установці Protector RWS зверху корпусу і може включати 12,7-мм кулемет M2 "Браунінг" (боєкомплект 2000 патронів), або 7,62-мм кулемет M240 (4500 патронів), або 40-мм автоматичний гранатомет Mk19 (448 гранат). Крім того, на установці розміщуються шість димових гранатометів.

Військова допомога Україні

Влада США затвердила поставку ЗСУ американських бойових машин піхоти Bradley - це так звані "винищувачі танків". Спікер Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що Bradley поставлять Україні найближчим часом. Але точних термінів поставок і навчання генерал не став уточнювати.

Тим часом Німеччина, крім бронетранспортерів Marder і батареї Patriot, має намір передати Україні додаткові установки Gepard. За даними ЗМІ, вже ведуться переговори з двома країнами, які все ще мають запаси установок Gepard і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів до них. Про які країни йдеться, не повідомляється.

Крім того відомо, що рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

Інші новини:

війна в Україні новини США військова допомога постачання зброї війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

07:40

Пригожин використовує Соледар для просування ПВК "Вагнера" - ISW

07:39

США хочуть змінити динаміку війни в Україні – ДерждепВідео

06:50

Пентагон думає над передачею Україні бойових машин Stryker - Politico

06:20

Окупанти можуть повторити на кримському "Титані" сценарій Запорізької АЕСПогляд

05:50

Що потрібно зробити, якщо телефон нагрівається: кращі способи охолодити свій смартфон

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

05:20

Яку свічку купити в будинок, щоб вона принесла всій родині великий прибутокВідео

05:05

З одягу - тільки стрінги: Волочкова роздяглася догола посеред пляжуВідео

04:30

Різке потепління до + 10°: Україну накриє африканська аномалія - синоптикФотоВідео

03:30

Навіщо спати з цибулею у шкарпетках: дивовижний еліксир, яким користувалися ще наші бабусі

Реклама
03:20

Чудовий торт Наполеон з 3 інгредієнтів: шедевральний рецепт за 30 хвилинВідео

03:03

Постачають другосортну зброю: аналітик розповів, які країни допомагають РФ воювати проти України

02:40

Британська акторка показала, як насправді за лаштунками виглядає чарівна Діта фон Тіз

02:15

"Може рвонути на Кавказі": є кілька варіантів деградації і розвалу Росії – аналітикВідео

01:35

"Робитимуть все, щоб ніхто не взяв Путіна живим": Чорновіл спрогнозував долю диктатора РФВідео

00:52

Зірвуть золотий куш: на три знаки Зодіаку чекає фантастичний успіх у найближчі 10 роківВідео

00:51

Чому не можна нікому чіпати ґудзики 10 січня: прикмети та заборони дняВідео

00:36

Росія готує новий наступ: експерт розповів, звідки чекати ескалаціїВідео

09 січня, понеділок
23:45

Матовий френч манікюр 2023: 5 варіантів наймоднішого нейл-арту на сьогоднішній момент

23:43

"Я ще продовжую боротися": переможниця Голосу країни розповіла про життя з онкологієюВідео

23:22

"Я дуже здивований": Жданов розповів про кричущу проблему ЗСУ на фронтіВідео

Реклама
22:59

"Вся земля під Соледаром у трупах окупантів": Зеленський про бійню за ДонбасВідео

22:30

У пітерському театрі відома актриса не вийшла на сцену: замість неї з'явилися люди в кольорах прапора УкраїниВідео

22:27

"Вмирали в страшних муках": звільнений з полону медик розповів про звірячий теракт в ОленівціВідео

22:03

"Будь-який біль має кінець": колишня Остапчука висловилася з приводу розставанняВідео

22:02

У Резнікова потролили окупантів, за їхню безглузду брехню щодо "знищених" HIMARSВідео

21:50

Влаштувала скандал і розлютила росіян: де знайшлася зникла Валюха зі "Сватів"Відео

21:36

До 80, 85 чи 100%: як правильно заряджати телефон, щоб не витрачати гроші на ремонт

21:33

В Україні підняли ціни на популярні продуктиВідео

21:27

Гагаріну публічно принизили через Пугачову

21:11

Загострюють обстановку: до Білорусі стягнули ще сотні російських військовихВідео

20:35

Коштує копійки, а результат на мільйон: навіщо люди вливають 2 склянки оцту в унітаз

20:29

"Відстоював честь Росії": ЗСУ ліквідували 29-річного вбивцю-кримінальника

20:16

У Росії раптово помер розробник ракет Калібр, якими окупанти б'ють по українській інфраструктуріВідео

20:10

Найстрашніший день року: прикмети на 11 січня і що не можна робити, щоб нещастя не залучитиВідео

20:03

Жінок ґвалтували і розстрілювали: окупант похвалився вбивством українців у ЛиманіВідео

19:45

Більше не жінка: зірка фільму Брат 2 розповіла, як залишилася без волосся

19:38

Кайлі Дженнер знову самотня - чому мама-мільярдерка кинула Тревіса Скотта

19:27

"Перевищимо показник минулого року": Британія заявила про потужну військову підтримку УкраїниВідео

19:20

Ми - на кордоні з убивцями, чорт забирайПогляд

19:18

Мнуть лапами і мурчат: чому кішки люблять масажувати господаря

Реклама
18:53

"Деякі падають в море, деякі - росіянам на голови": Ігнат розповів про російські ракетиВідео

18:45

Недолугий пропутінський стрінгоносець Тарзан образився на санкції і звернувся до президента УкраїниВідео

18:37

Вже 1000 депутатів місцевих рад звернулися до президента щодо вето на закон про містобудівну реформу

18:34

Потужна "бавовна" на авіабазі Енгельс-2: росіяни готуються до нових вибухів — СхемиФотоВідео

18:27

Прямо зараз Росія почала масштабний штурм Соледара - МалярВідео

18:22

"Почав моментально кричати": Чарльз III влаштував скандал Гаррі і ВільямуВідео

18:08

Німеччина не готова давати ЗСУ танки Leopard 2: у Шольца зробили заявуВідео

18:02

"Норма російського буття – добивати того, хто впав": аналітик розповів, чи очікувати повстання в РФВідео

18:01

"Вбивці танків" змінять хід війни: західні БМП стануть залізним кулаком ЗСУ – ЗМІВідео

18:00

Гороскоп на завтра 10 січня: Рибам - успіх у всьому, Водоліям - проблемиВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буря
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти