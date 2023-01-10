Пентагон думає над передачею Україні бойових машин Stryker - Politico

"Страйкери" можуть бути частиною наступного пакету військової допомоги. Адміністрація може оголосити про нього під час засідання контактної групи "Рамштайн".

"Страйкери" можуть бути частиною наступного пакету військової допомоги / Фото Вікіпедія

В рамках чергового пакета військової допомоги, про який можуть оголосити наприкінці наступного тижня, США розглядають можливість відправки Україні бойових броньованих машин Stryker.

Як пише Politico з посиланням на представника Пентагону, який попросив не називати його імені, "Страйкери" можуть бути частиною наступного пакету військової допомоги.

Адміністрація може оголосити про новий пакет військової допомоги під час наступного засідання контактної групи "Рамштайн".

Остаточне рішення про передачу "Страйкерів" ще не ухвалено, і відправку в Україну нового типу бойових машин можуть дещо відкласти.

"Українцям потрібні бронетранспортери, і, якщо не брати до уваги інші країни, які їх надають, це те, що у нас є на озброєнні. Він не такий хороший, як Bradley для танкового бою, але хороший для захисту піхоти в ближньому бою", — сказав представник Міноборони США.

Що відомо про Stryker Stryker - сімейство колісних 8×8/4 бойових броньованих машин виробництва американської компанії General Dynamics Land Systems. Stryker створений на базі канадського бронетранспортера LAV III, який, у свою чергу, є глибокою модернізацією швейцарського бронетранспортера Piranha III 8x8. Бойові броньовані машини Stryker отримали свою назву на честь двох американських військовослужбовців, нагороджених посмертно вищою військовою нагородою США - медаллю Пошани: рядового першого класу Стюарта С. Страйкера, який загинув у Другій світовій війні, і фахівця 4-го рангу Роберта Ф. Страйкера, який загинув у В'єтнамській війні. Машини Stryker призначені для оснащення механізованих бригад армії США, створених на початку 2000-х років відповідно до концепції Brigade Combat Team і призначених для застосування в конфліктах низької інтенсивності для транспортування підрозділів мотопіхоти (зазвичай мотопіхотного відділення) на поле бою, ведення ними бою з машини, вогневої підтримки їх в процесі та після спішування. Ці бригади займають проміжне положення між "важкими" бронетанковими бригадами, озброєними танками M1 Abrams і БМП M2 Bradley, і піхотними бригадами на бронеавтомобілях "Хамві". Озброєння різниться для різних модифікацій. Озброєння встановлюється на дистанційно керованій установці Protector RWS зверху корпусу і може включати 12,7-мм кулемет M2 "Браунінг" (боєкомплект 2000 патронів), або 7,62-мм кулемет M240 (4500 патронів), або 40-мм автоматичний гранатомет Mk19 (448 гранат). Крім того, на установці розміщуються шість димових гранатометів.

Військова допомога Україні

Влада США затвердила поставку ЗСУ американських бойових машин піхоти Bradley - це так звані "винищувачі танків". Спікер Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що Bradley поставлять Україні найближчим часом. Але точних термінів поставок і навчання генерал не став уточнювати.

Тим часом Німеччина, крім бронетранспортерів Marder і батареї Patriot, має намір передати Україні додаткові установки Gepard. За даними ЗМІ, вже ведуться переговори з двома країнами, які все ще мають запаси установок Gepard і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів до них. Про які країни йдеться, не повідомляється.

Крім того відомо, що рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

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