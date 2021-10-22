"Тікали та нацьковували собак": мешканці Рівненщини шокували медиків дикістю

У Рівненській області стався моторошний випадок

На території однієї з ОТГ у Рівненській області виявили спалах поліомієліту - хворобу діагностували у півторарічної дитини, а потім у шести його братів і сестер. Малюка паралізувало, а медики почали проводити профілактичні заходи і запрошувати місцевих жителів робити щеплення своїм дітям.

Про те, як це відбувалося, розповів головний санітарний лікар Рівненської області Роман Сафронов з посиланням на розповідь жителя Великих Омелян Сергія Ковальчука.

За словами активіста, він зустрічався з жителями Великих Омелян, де у півторарічного хлопчика і в його родині виявили поліомієліт і говорив з ними про необхідність вакцинації і намагався донести тезу, що "ставлення до вакцинації населення — одна з ознак рівня цивілізованості суспільства".

Він повідомив, що за 10 днів з моменту оголошення надзвичайної події щеплено інактивованою вакциною (складається з мікробних частинок, які вирощуються в контрольованих лабораторних умовах для зниження антигенності і є неінфекційним— ред.) більше половини дітей, при тому, що всі умови для значно більшого охоплення були створені.

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"За ці дні я чув досить фантастичні причини пробуксовки вакцинальної компанії, наприклад: медики своїми відлякували батьків від вакцинації. Перед тим, як медичний персонал відвідав будинків жителів Великоомелянської тергромади, був масовий обдзвін батьків, на який мало хто відреагував", — розповідає Сергій Ковальчук.

Активіст додав, що лікарі загальної практики, медсестри, епідеміологи мали можливість особисто донести інформацію і розвіяти застереження у кожного з батьків. Зрештою вдалося зібрати інформацію про всіх дітей віком до 5 років, які проживають на території ОТГ.

"Що ми мали? - закриті перед носом ворота, втечі городами, відпускання у двір собак, словом — цивілізація у всій красі. Те, що робота медиків населенням не цінується — давно не дивує, але не потрібно говорити про відсутність діалогу або раз "роз'яснювальної роботи, коли керівництво тергромад організовує зустріч в оптимальний для жителів села час, яка ігнорується. До лікувального закладу не приходимо, на зустріч до сільської ради — також, додому не пускаємо, бо зламати власну картину світу - ось що реально страшно. Навіть в Інтернеті лінь знайти інформацію про одну з найбезпечніших вакцин, яка використовується від страшної хвороби, краще постити котиків в Мережі ніж турбуватися про ризики для власної дитини", — резюмував Сергій Ковальчук.

Раніше Главред повідомляв про те, що за даними Міністерства охорони здоров'я, паралізована дитина з Рівненської області не була вакцинованою, батьки відмовилися робити щеплення за релігійними переконаннями. Перші симптоми у дитини проявилися 1 вересня, а вже 3 вересня вона потрапила до лікарні з симптомами парезу ніг.

Що таке поліомієліт

Поліомієліт - це гостре інфекційне захворювання, яке передається поліовірусами через фекалії і слину. Найчастіше люди заражаються через брудні руки, інфіковану їжу і воду. Найбільш сприйнятливими є діти віком до п'яти років, проте захворіти може будь-яка невакцинована людина.

Згідно з медичними стандартами, перше щеплення потрібно зробити в перші місяці життя. Єдиний шлях убезпечити себе і своїх дітей від наслідків цієї хвороби – вакцинація, оскільки специфічного лікування від поліомієліту не існує.