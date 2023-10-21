УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ застосовує тактику "кротів": під Авдіївкою риють тунелі, щоб підібратись до ЗСУ

Юлія Куришко
21 жовтня 2023, 15:50 оновлено 21 жовтня, 16:01
Російська окупаційна армія застосовує нову тактику, аби підібратись до позицій ЗСУ, повідомив Антон Коцуконь.
РФ застосовує тактику 'кротів': під Авдіївкою риють тунелі, щоб підібратись до ЗСУ
Окупанти риють тунелі під Авдіївкою / колаж: Главред, фото: 22 ОМБР, скріншот: deepstatemap.live

Речник 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь розповів, що поблизу Авдіївки на Донеччині окупанти почали використовувати тактику "кротів" - хочуть підібратись непомітно до позицій ЗСУ.

Він наголосив в ефірі телемарафону "Єдині новини", що окупаційні війська РФ не полишають спроб оточити Авдіївку, навіть попри значні втрати.

"Копають тунелі ближче до наших позицій, по-перше, з метою маскування, а по-друге, щоби десь виринути ближче до наших позицій несподівано", - зазначив речник.

відео дня

Ситуація в Авдіївці: що відомо

Нагадаємо, що 18 жовтня ЗСУ відбили найбільшу атаку РФ в районі Авдіївки. Мер Авдіївки повідомив про "затишшя". Російські окупанти видихнулися. Сили оборони України стабілізували ситуацію на Авдіївському напрямку.

ЗСУ розбили броньований "кулак" РФ під Авдіївкою. Росія не зважає на божевільні втрати у військах та засобах у боях за Авдіївку, бо окупація міста є "політичним завданням" ЗС РФ.

Окупанти поновили масовані атаки по Авдіївці. Ворог завдає ударів по школах і позиціях українських військових. Стрілецькі бої чути цілодобово. Окупанти гатять із всього, що у них є, повідомив мер Авдіївки.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Авдіївка
Реклама

Головне за день

Армія РФ атакувала Херсон: у місті прогриміли потужні вибухи

Армія РФ атакувала Херсон: у місті прогриміли потужні вибухи

16:18 Україна
"Сучасний Гітлер": Данилов жорстко відповів на пропозиції щодо діалогу з Путіним

"Сучасний Гітлер": Данилов жорстко відповів на пропозиції щодо діалогу з Путіним

16:18 Україна
РФ застосовує тактику "кротів": під Авдіївкою риють тунелі, щоб підібратись до ЗСУ

РФ застосовує тактику "кротів": під Авдіївкою риють тунелі, щоб підібратись до ЗСУ

15:50 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:22

Цим лайфхаком користуються вже всі: як зняти лінзи за 2 секунди, не суючи пальців в очі

16:18

Армія РФ атакувала Херсон: у місті прогриміли потужні вибухи

16:18

"Сучасний Гітлер": Данилов жорстко відповів на пропозиції щодо діалогу з Путіним

16:12

У ЗСУ заявили про успіх під Бахмутом: названо больові точки окупантів

15:58

Що таке "черемша" і "черемшина": мовознавець закликав не плутати словаВідео

Завдяки ATACMS Україна може знищити Керченський міст і чимало живої сили РФ - МельникЗавдяки ATACMS Україна може знищити Керченський міст і чимало живої сили РФ - Мельник
15:50

РФ застосовує тактику "кротів": під Авдіївкою риють тунелі, щоб підібратись до ЗСУ

15:44

Ви про таке не здогадувалися: фахівець із прибирання показала, як вивести стару жирну пляму за допомогою тарілки

15:11

Окупантів обходять із флангів: ЗСУ вибивають росіян на південному напрямку

14:59

Місячний календар 22 жовтня 2023: Місяць попереджає про шахрайство

Реклама
14:59

"Підтягують танки та важку техніку": експерт розкрив плани окупантів під Куп'янськом

14:48

Активність армії РФ на Авдіївському напрямку знизилася – Сили оборони

14:36

Хитра оптична ілюзія: знайдіть собаку лише за 5 секунд

14:13

"Українці не забудуть цих депутатів": Данілов відреагував на прибічників УПЦ МП

13:55

ЗСУ готують потужний прорив на півдні: екскомандир з Айдара назвав напрямок

13:46

На Запорізькому напрямку РФ втратила в 5 разів більше техніки, ніж ЗСУ - WSJ

13:10

Як швидко підняти дріжджове тісто в духовці: господиня розкрила секрет

12:56

"ППО не гарантує 100% безпеки": киян попередили про загрозу ударів РФ

12:51

"Мертва земля": у ЗСУ показали, як виглядає звільнена Кліщіївка

12:35

Китайський гороскоп на завтра 22 жовтня 2023: Кролику - лідерство, Мавпі - одкровення

11:54

"Покришили" піхоту та БМП ворога: під Бахмутом українські бійці відбили штурм РФ

Реклама
11:48

Напад ХАМАС на Ізраїль: Байден пояснив, до чого тут Саудівська Аравія

10:53

"Знищити 20% населення": на росТБ заговорили про геноцид росіянВідео

10:49

Ворог кидає на прорив потужні резерви: РФ націлилася на захоплення двох міст

10:13

Господаркам на замітку: неймовірно простий, але надійний рецепт пишного бісквіту, який не впаде

10:08

Морпіхи ЗСУ висадилися на лівому березі Дніпра: як це змінить ситуацію на фронті

09:40

Окупанти б'ють ракетами, бомбами та дронами: деталі потужного удару РФ по УкраїніВідео

09:12

Буданов розповів про свої бойові виходи під час війни

08:45

Українські сили закріплюються на лівобережжі Херсонщини: деталі операцій ЗСУ

08:20

РФ вдарила по Кривому Розі: постраждав промисловий об'єкт, виникла пожежа

08:12

Путін чіпляється за останню свою надіюПогляд

07:49

Окупанти перегрупувалися і знову пішли у наступ на Авдіївку – ISW

06:10

Російська пропаганда має локальне святоПогляд

05:50

Як очистити каструлю, що пригоріла всередині: найпростіший і швидкий спосіб

05:30

Чому не можна смажити на подряпаній сковорідці: більшість людей про це не знаютьВідео

05:00

Короткі стрижки для жінок 50+, які не потребують укладки: 3 зачіски підійдуть всім

04:30

"Це не дуже добре": аналітик пояснив, як війна в Ізраїлі вплине на УкраїнуВідео

03:15

Конфлікти між євреями та мусульманами: Жданов розповів, до чого готуватись Європі

02:31

У вас є всього 7 секунд: лише люди з "орлиним зором" знайдуть собаку серед колод

02:05

Як закатати сало в банки на зиму: секретна добавка вразить гурманів наповал

01:35

Жданов спрогнозував, чи стане Іран менше давати РФ зброї через війну в Ізраїлі

Реклама
00:09

Спалахнув і "самознищився": у Таджикистані впав російський Іл-76

20 жовтня, п'ятниця
23:19

Як зробити талію тонкою: 6 вправ на 10 хвилин для "осиної талії"Відео

22:49

США щомісяця планують зменшувати розмір військової допомоги Україні - документ

22:10

Окупанти вдарили ракетою по Кривому Рогу: є загиблий і потерпіла

21:51

Данілов жорстко попередив РФ: ЗСУ битимуть із ATACMS, доки не повернуть землі

21:14

Іран на роздоріжжі: Розумний пояснив, навіщо Тегерану війна проти Ізраїлю

20:36

Майже 200 одиниць техніки: генерал повідомив про неймовірний розгром від ЗСУ

20:19

Полювання на аеродроми буде тривати: Ігнат відповів на "страшилки Путіна"

20:16

Київ – перше місто в Україні, де з’явився Департамент з питань запобігання та виявлення корупції – Кличко

20:10

Увірветься 30-градусна спека: в які області повернеться літо, а де литиме осінній дощ

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти