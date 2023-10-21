РФ застосовує тактику 'кротів': під Авдіївкою риють тунелі, щоб підібратись до ЗСУ

Російська окупаційна армія застосовує нову тактику, аби підібратись до позицій ЗСУ, повідомив Антон Коцуконь.

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Окупанти риють тунелі під Авдіївкою / колаж: Главред, фото: 22 ОМБР, скріншот: deepstatemap.live

Речник 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь розповів, що поблизу Авдіївки на Донеччині окупанти почали використовувати тактику "кротів" - хочуть підібратись непомітно до позицій ЗСУ.

Він наголосив в ефірі телемарафону "Єдині новини", що окупаційні війська РФ не полишають спроб оточити Авдіївку, навіть попри значні втрати.

"Копають тунелі ближче до наших позицій, по-перше, з метою маскування, а по-друге, щоби десь виринути ближче до наших позицій несподівано", - зазначив речник. відео дня

Ситуація в Авдіївці: що відомо

Нагадаємо, що 18 жовтня ЗСУ відбили найбільшу атаку РФ в районі Авдіївки. Мер Авдіївки повідомив про "затишшя". Російські окупанти видихнулися. Сили оборони України стабілізували ситуацію на Авдіївському напрямку.

ЗСУ розбили броньований "кулак" РФ під Авдіївкою. Росія не зважає на божевільні втрати у військах та засобах у боях за Авдіївку, бо окупація міста є "політичним завданням" ЗС РФ.

Окупанти поновили масовані атаки по Авдіївці. Ворог завдає ударів по школах і позиціях українських військових. Стрілецькі бої чути цілодобово. Окупанти гатять із всього, що у них є, повідомив мер Авдіївки.

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