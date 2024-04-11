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У ЗСУ назвали "передвісника" масованих атак по Україні: у чому загроза

Юлія Закрепа
11 квітня 2024, 08:43
Цієї ночі країна-терорист Росія знову продемонструвала характерну ознаку-предвісника ракетно-дронової атаки.
У ЗСУ назвали 'передвісника' масованих атак по Україні: у чому загроза
Росія завдала масованого удару по Україні / колаж: Главред, фото: ДСНС

Керівник об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що напередодні кожної масованої нічної ракетно-дронової атаки, Росія виводить на бойове чергування ракетоносій. Це характерна тактика ворога.

Вона повідомила, що цієї ночі агресор знову продемонстрував характерну ознаку-предвісника ракетно-дронової атаки - вихід на бойове чергування підводного ракетоносія.

"Це вже стала ознака, ми спостерігаємо це кожного разу, коли починається масована атака - на бойовому чергуванні з'являється ракетоносій. Станом на зараз ми не фіксували, що були пуски з моря, але сам факт такого виходу є характерною ознакою тактики росіян", - сказала вона в ефірі телемарфону "Єдині новини".

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За її словами, це може бути спрямовано на розосередження зусиль сил ППО.

Хто така Наталія Гуменюк

Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Масований обстріл України 11 квітня

Нагадаємо, що РФ атакувала Україну усім арсеналом. Окупанти у ніч на четвер і вранці, 11 квітня, здійснили черговий комбінований удар по Україні із застосуванням ударних дронів та ракет. Вибухи пролунали, зокрема, у Київській, Львівській та Харківській областях.

РФ била ракетами по Харкову. У Харкові прогриміли вибухи. Після цього стало відомо про проблеми з енергопостачанням у місті. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу удару балістичного озброєння з Бєлгородської області країни-агресора.

У ЗСУ розповіли про нову підлу тактику обстрілів. Окупанти продовжують тероризувати промисловість, енергосистему та все, що може живити Україну. Атаки РФ зосереджені навколо важливих об'єктів. Також окупанти застосовували дрони-камікадзе. У низці міст прогриміли вибухи, були й "прильоти".

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війна в Україні обстріли ЗСУ Наталія Гуменюк
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