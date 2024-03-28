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Втрати РФ величезні: Гуменюк назвала головну ціль ЗСУ на лівому березі Дніпра

Юрій Берендій
28 березня 2024, 10:46
Гуменюк зазначила, що росіяни продовжують активні наступальні операції на лівому березі Дінпра без підтримки бронетехніки.
Втрати РФ величезні: Гуменюк назвала головну ціль ЗСУ на лівому березі Дніпра
Гуменюк назвала головну ціль ЗСУ на лівому березі Дніпра / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України

Росіяни продовжують застосовувати тактику "м'ясних штурмів" для наступу на позиції Сил оборони України на лівому березі Дніпра. Щоденно в районі Кринок втрати ворога сягають від 30-ти до 40-а військовослужбовців армії РФ. Про це сказала керівниця обʼєднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, за минулу добу росіяни тричі спробували наступати на позиції українських військових на цьому напрямку.

"Вони намагалися знов діяти в "мʼясний" спосіб, як вже жартують наші бійці, тому що бронетехніка в них, як і раніше, під забороною. На цьому напрямку вони діють суто піхотними штурмами, збираючи групи до 10-15 осіб, з різних напрямків намагаються наближатися до наших позицій. Нам вдається їх відбивати. Втрати ворога щодобово складають саме на цьому напрямку, біля Кринок, від 30 до 40 окупантів. І це і безповоротні, і санітарні втрати", - сказала Гуменюк.

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Вона зазначає, що у зв'язку з цим ворогу складно здійснювати формування нових підрозділів, які могли б прийняти участь у подібних штурмах.

Гуменюк додала, що у російських військових існує значний внутрішній дисбаланс, особливо морально-психологічний, і їм доводиться постійно проводити ротації, замінюючи підрозділи, які будуть брати участь у наступних штурмах, щоб залучати нових бійців, які не мають повного уявлення про загальну ситуацію.

"З нашого боку позиції утримуються і продовжується робота над розширенням плацдарму" - сказала Гуменюк.

Вона підкреслила, що головною метою українських військових зараз є відкидання бойових позицій та вогневих точок противника на відстань 20-30 км від берега річки, щоб забезпечити безпеку мешканців правого берега Дніпра.

Крім того, коментаючи ситуацію в Запорізькій області, Гуменюк наголосила на тому, що Сили оборони України щоденно знащують до 150 російських військових.

"Це результати буквально минулої доби. Також нам вдається вибивати їх потенціал гарматний, 8-10 гармат за добу вдається знищити, 4-6 мінометів і до 30 одиниць автобронетанкової техніки", - розповіла Гуменюк.

За словами Гуменюк, росіяни очікують на покращення погодніх умов та висихання ґрунту для використання бронетехніки в ході наступальних операцій.

Хто така Наталія Гуменюк

Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Ситуація на півдні - бої на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські війська продовжують активні дії на лівобережжі Херсонщини. Російські війська намагаються перегрупувати особовий склад та техніку ближче до Дніпра, але українські захисники мужньо утримують свої позиції. Про це заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у прямому ефірі телеканалу "Еспресо".

У зоні бойових дій біля Роботиного в Запорізькій області українські війська отримали підкріплення у вигляді 141-ї піхотної бригади, що є одним із новітніх бойових підрозділів України.

Воїни 65-ї бригади Збройних сил України розповіли про невдалий літній контрнаступ в Запорізькій області. За їхніми словами, командування мало недостатньо точної розвідки або не розуміло, скільки російських військ перебувало в районі Роботиного.

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війна в Україні Наталія Гуменюк
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