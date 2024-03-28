Втрати РФ величезні: Гуменюк назвала головну ціль ЗСУ на лівому березі Дніпра

Гуменюк зазначила, що росіяни продовжують активні наступальні операції на лівому березі Дінпра без підтримки бронетехніки.

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Гуменюк назвала головну ціль ЗСУ на лівому березі Дніпра / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України

Росіяни продовжують застосовувати тактику "м'ясних штурмів" для наступу на позиції Сил оборони України на лівому березі Дніпра. Щоденно в районі Кринок втрати ворога сягають від 30-ти до 40-а військовослужбовців армії РФ. Про це сказала керівниця обʼєднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, за минулу добу росіяни тричі спробували наступати на позиції українських військових на цьому напрямку.

"Вони намагалися знов діяти в "мʼясний" спосіб, як вже жартують наші бійці, тому що бронетехніка в них, як і раніше, під забороною. На цьому напрямку вони діють суто піхотними штурмами, збираючи групи до 10-15 осіб, з різних напрямків намагаються наближатися до наших позицій. Нам вдається їх відбивати. Втрати ворога щодобово складають саме на цьому напрямку, біля Кринок, від 30 до 40 окупантів. І це і безповоротні, і санітарні втрати", - сказала Гуменюк. відео дня

Вона зазначає, що у зв'язку з цим ворогу складно здійснювати формування нових підрозділів, які могли б прийняти участь у подібних штурмах.

Гуменюк додала, що у російських військових існує значний внутрішній дисбаланс, особливо морально-психологічний, і їм доводиться постійно проводити ротації, замінюючи підрозділи, які будуть брати участь у наступних штурмах, щоб залучати нових бійців, які не мають повного уявлення про загальну ситуацію.

"З нашого боку позиції утримуються і продовжується робота над розширенням плацдарму" - сказала Гуменюк.

Вона підкреслила, що головною метою українських військових зараз є відкидання бойових позицій та вогневих точок противника на відстань 20-30 км від берега річки, щоб забезпечити безпеку мешканців правого берега Дніпра.

Крім того, коментаючи ситуацію в Запорізькій області, Гуменюк наголосила на тому, що Сили оборони України щоденно знащують до 150 російських військових.

"Це результати буквально минулої доби. Також нам вдається вибивати їх потенціал гарматний, 8-10 гармат за добу вдається знищити, 4-6 мінометів і до 30 одиниць автобронетанкової техніки", - розповіла Гуменюк.

За словами Гуменюк, росіяни очікують на покращення погодніх умов та висихання ґрунту для використання бронетехніки в ході наступальних операцій.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

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