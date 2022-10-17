Чекали на дитину: внаслідок ранкової атаки росіян загинуло молоде подружжя киян

Внаслідок ранкової атаки росіян загинуло молоде подружжя киян / Антон Геращенко

Внаслідок ранкового удару іранським дроном-камікадзе по житловому будинку у Києві загинуло молоде подружжя, яке очікувало на народження дитини. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

"Під час пошуково-рятувальних робіт у житловому будинку в центрі, куди влучив російський дрон, витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців. Серед них - молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на 6 місяці вагітності", - написав мер.

Як повідомив у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, жінку звати Вікторія, а чоловіка – Богдан. В обох життя тільки починалося – їм було по 34 роки. У грудні Вікторія мала йти у декрет та готуватися до народження довгоочікуваного немовляти. Однак російські окупанти нещадно зруйнували мрії молодого подружжя.

Атака дронів-камікадзе на Київ

Близько сьомої ранку 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

За словами мера столиці Віталія Кличка, вранці в бік Києва летіли 28 дронів. Більшість з них були збиті. Один з дронів вдарив по житловому будинку в Шевченківському районі столиці. За попередніми даними, загинуло троє осіб. Рятувальні роботи продовжуються.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку дронів і розповів, що ворог не дає спокою і вдень, і вночі. Як зазначив український гарант, ворог може вдарити по українських містах, але наш народ зламати не вдасться. На окупантів чекає лише справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь. На Україну - перемога.

Посольство США в Україні назвало ранкові атаки на Київ дронами-камікадзе "відчайдушними та ганебними". У дипломатичному відомстві також запевнили, що Сполучені Штати завжди будуть підтримувати незламний український народ.

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