У Зеленського запропонували обміняти президента Мотор Січі Богуслаєва на українських полонених

Михайло Подоляк не виключив лбмена В'ячеслава Богуслаєва на полонених українців / ОП , в. Рощина

Україна може обміняти звинуваченого в колабораціонізмі заарештованого президента українського підприємства "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва на полонених українських військових.

Як заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, виключати таку можливість не варто. Таку думку він висловив в ефірі Currenttime.

"Ми, якщо потрібно, все зробимо для того, щоб забрати реальних громадян України, не ось цих фіктивних ряджених, скажімо так, червоних директорів, а реальних громадян. Будемо робити все що завгодно. І ці суб'єкти можуть потрапити теж в обмінний список", - сказав він.

При цьому співрозмовник нагадав про обмін кума Путіна Віктора Медведчука на 215 українських військовополонених.

"По Медведчуку, ви бачите, використовували суб'єкт: віддали, отримали всі дані, всі свідчення віддали - займайтеся там своїм Медведчуком. Забрали своїх класних хлопців. Я сподіваюся, що ми будемо використовувати будь-яку можливість, будь-яких людей, особливо громадян Росії, для того щоб забрати своїх пацанів", - додав Подоляк.

Справа Богуслаєва

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала Богуслаєва 23 жовтня. Його підозрюють у причетності до продажу авіазапчастин до бойових вертольотів Російської Федерації Ка-52, Мі-8 і Мі-28. Торгівля запчастинами, стверджує слідство, тривала після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 24 жовтня за підозрою в пособництві Росії Богуслаєва заарештували на два місяці.

Розслідувальний проект "Схеми" повідомив, що з 2000 року Богуслаєв має громадянство Росії.

Раніше спалахнув скандал після того, як акції української компанії Мотор Січ були продані китайським інвесторам за 250 млн доларів.

Після цього Українська Служба безпеки запідозрила Мотор Січ у підготовці диверсії і навіть держзраді.

Газета The Wall Street Journal писала, що радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон хотів переконати керівництво підприємства не укладати угоду.

У підсумку президент Володимир Зеленський підписав указ про націоналізацію Мотор Січі.

Мотор Січ є одним з провідних світових підприємств з випуску авіадвигунів. Компанія займається розробкою і виробництвом, ремонтом і обслуговуванням авіаційних газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.

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