СБУ затримала президента Мотор Січі Богуслаєва: журналіст розкрив деталі

Затримання В.Богуслаєва / Telegram О. Цаплієнко

Департамент контррозвідки спільно з Головним слідчим управлінням СБУ затримав президента і власника підприємства Мотор Січ В'ячеслава Богуслаєва.

Про це в Telegram повідомив журналіст Андрій Цаплієнко. За його даними, його зараз везуть до Києва.

Богуслаєва підозрюють у постачанні двигунів і запчастин до них для російських вертольотів Мі-8, Мі-28 і Ка-52.

"Ті самі, які протягом кожного з 240 днів війни наносили і завдають ударів по українським солдатам", - пояснив журналіст.

Він уточнив, що схема постачання окупантів була багатоступінчастою і працювала через три країни:

Близький Схід;

Європа;

Азія.

Цаплієнко додав, що разом з Богуслаєвим був затриманий і начальник Департаменту зовнішньоекономічного співробітництва Мотор Січі.

/ Telegram А. Цаплієнко

Справа Мотор Січі

Нагадаємо, раніше спалахнув скандал після того, як акції української компанії Мотор Січ були продані китайським інвесторам за 250 млн доларів.

Після цього українська Служба безпеки запідозрила Мотор Січ у підготовці диверсії і навіть держзраді.

Газета The Wall Street Journal писала, що радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон хотів переконати керівництво підприємства не укладати угоду.

У підсумку президент Володимир Зеленський підписав указ про націоналізацію Мотор Січі.

Мотор Січ є одним з провідних світових підприємств з випуску авіадвигунів. Компанія займається розробкою і виробництвом, ремонтом і обслуговуванням авіаційних газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.

Читайте ще: