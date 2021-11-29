Справа Мотор Січі: інвестор КНР через суд Гааги зажадав від України $4,5 млрд

Справу Мотор Січі розглянуть в Гаазі / УНІАН

Китайський інвестор - компанія Skyrizon через суд хоче стягнути з України не менше $4,5 млрд збитків через українського виробника авіадвигунів Мотор Січ.

Як йдеться в заяві, опублікованій Skyrizon в соцмережі WeChat, китайські інвестори зажадали визнати Україну країною, яка порушила двосторонню інвестиційну угоду? пише Globaltimes.

Разом з тим китайські інвестори зажадали виплатити позивачам повну компенсацію всіх понесених збитків на суму понад $4,5 млрд.

Крім того, в Skyrizon не виключили можливості продовження вимог про відшкодування додаткових збитків.

Звернемо увагу, що позов китайських інвесторів направлений до арбітражного суду в Гаазі.

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"Ми завжди сподіваємося на добру волю і примирення, але ніколи не піддаємося силовому тиску і будемо використовувати всі можливі юридичні засоби для рішучого захисту наших законних прав та інтересів",— додали в Skyrizon.

Нагадаємо, раніше стало відомо про збільшення арбітражних вимог до України з боку китайського інвестора підприємства Мотор Січ, проти якого Києвом були введені санкції.

Попередня сума збитків, яку вимагатимуть компенсувати від України в міжнародному арбітражі, зросла ще на 100 мільйонів доларів.

Санкції проти інвесторів Мотор Січі:

Президент України Володимир Зеленський указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, зокрема, по китайській компанії Skyrizon, яка купила акції українського виробника авіадвигунів-компанії Мотор Січ.

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У документі наголошується, що підтримані проти ряду фізичних і юридичних осіб санкції внесені Службою безпеки України. Частина цього Указу секретна.

Пізніше на сайті опублікували два додатки щодо списків фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції.Згідно з Додатком 1 до рішення РНБО, санкції вводяться проти громадянина Китаю Ван Цзіна (ключовий акціонер компанії Skyrizon). Санкції вводяться на 3 роки.

Вид обмеження:

блокування активів-тимчасове обмеження права людини користуватися і розпоряджатися належним йому майном;

обмеження торгових операцій;

обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України; запобігання виведенню капіталів за межі України;

повна заборона здійснення угод з цінними паперами, емітентами яких є особи, до яких застосовані санкції;

відмова в наданні та скасування віз;

заборона здійснення концентрацій суб'єктів господарювання.

В оприлюдненому додатку 2 щодо списку юридичних осіб, щодо яких санкції також вводять на три роки, є чотири компанії:

Skyrizon Aircraft Holdings Limited, зареєстрована на Британських Віргінських островах;

Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР);

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co ., Ltd (Пекін, КНР);

Beijing Xinwei Technogoly group (Пекін, КНР).

Санкції проти юридичних осіб передбачають, зокрема:

блокування активів;

обмеження торгових операцій;

обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів польотів і перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України.

14 Січня Мінторг США ввів санкції проти китайської компанії Skyrizon-інвестора в ПАТ Мотор Січ, заявивши, що вона загрожує національній безпеці США.