Не тільки Путін: Подоляк назвав людей, які керують війною проти України

Подоляк назвав людей, які керують війною в Україні / Колаж фото Reuters, ОПУ

Російський диктатор Володимир Путін розв'язав жорстоку війну проти України. Однак виявляється, що не лише він керує цією війною. Радник Офісу президента України Михайло Подоляк розповів про те, хто ще у цьому замішаний.

Крім Путіна є ще 5 "керівників":

"кремлівські клерки"; внутрішні спецслужби РФ; власники "ПВК із зеків"; Рамзан Кадиров; російські пропагандисти; Володимир Путін.

Він додав, що в Росії вже шукають винних за провал на війні в Україні.

"Павуки у закритій банці почали свою роботу з пошуку винного. Хтось не виживе", - написав Михайло Подоляк.

Подоляк назвав людей, які керують війною в Україні / Скріншот

Війна в Україні

Нагадаємо, Володимир Путін 30 вересня оголосив анексію окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. На "церемонії" були присутні маріонетки Кремля, яких Москва оголосила окупаційною "владою".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія анексією України вирішила піти на ескалацію війни. Він закликав світ показати рішучу реакцію на незаконні дії Кремля.

30 вересня президент Володимир Зеленський зробив заяву про те, що Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою. За словами українського гаранта, держава вже пройшла свій шлях для євроатлантичної інтеграції.

Інші новини: