"Кремлівське фрік-шоу": Подоляк різко висловився щодо анексії РФ українських територій

Подоляк відреагував на "приєднання" територій до РФ / Офіс президента України, Reuters

Російська влада анонсувала так зване "входження" тимчасово окупованих територій України до складу країни. Але дана "церемонія" є звичайним російським "фрік-шоу", яке не має жодного юридичного змісту, йдеться в заяві радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Кремлівське фрік-шоу". Анонсована "церемонія входження" не має ніякого юридичного сенсу. Тому що суб'єкти, яких не існує, не можуть увійти до країни, котра мобілізовано розпадається. Не витрачайте часу на віртуальну ru-адженду. Реальне життя буде цікавішим: контрнаступ, деокупація, трибунал", - відмітив Подоляк.

Референдум на захоплених територіях України

Нагадаємо, раніше так звані "громадські палати "ДНР" і "ЛНР" звернулися до своїх ватажків – Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника – із закликом провести "референдум" про нібито входження окупованих територій до складу РФ. В Офісі президента України у відповідь підкреслили, що такі "заходи" нічого не змінять: Крим, Донецька і Луганська області – це території України.

В ОП відповіли на такі плани. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Москва вигадує різні способи "заспокоєння" прихильників війни в Україні. Водночас ЗСУ вправно виконують свою роботу - звільняють українські землі та знищують ворожі війська.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України щодо звільнення своїх земель залишається незмінною.

У Євросоюзі пообіцяли впровадити нові санкції проти РФ через намір провести так званий "референдум" на окупованих територіях України. У США і НАТО засудили плани РФ провести незаконні "референдуми".

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