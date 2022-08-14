'Крок до бунту у РФ': у Зеленського пояснили необхідність скасування віз для росіян

Михайло Подоляк пояснив, навіщо потрібні візові обмеження для громадян Росії.
Розмови про втрату віз змогли повернути росіян до усвідомлення війни і це є "першим кроком до бунту" в Росії.
Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав на своїй сторінці в Twitter.
"Навіщо потрібні візові обмеження для громадян Росії? Півроку війни довели: їх не хвилюють масові вбивства, зруйновані міста, ядерний шантаж, Буча чи Маріуполь. Лише розмови про втрату віз змогли повернути до усвідомлення війни та відповідальності. А це перший крок... до російського бунту", - зазначив Подоляк.
Нагадаємо, раніше в інтерв'ю The Washington Post президент Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд всім російським мандрівникам. Президент висловив думку, що санкції, які вже накладені на Росію, є "слабкими" порівняно із закриттям кордонів для російських громадян на один рік і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.
Посольство Латвії в Росії з 5 серпня на невизначений термін призупинило прийом заяв на отримання віз для росіян.
Естонія прийняла рішення закрити кордони для громадян Росії з шенгенськими візами, виданими цією країною, з деякими винятками.
За даними ЗМІ, міністри закордонних справ Європейського Союзу в кінці місяця обговорять можливі візові обмеження для громадян Росії.
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