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"Крок до бунту у РФ": у Зеленського пояснили необхідність скасування віз для росіян

14 серпня 2022, 12:42

Михайло Подоляк пояснив, навіщо потрібні візові обмеження для громадян Росії.

санкції, Росія санкції
В ОП пояснили необхідність візових обмежень для росіян / reuters

Розмови про втрату віз змогли повернути росіян до усвідомлення війни і це є "першим кроком до бунту" в Росії.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав на своїй сторінці в Twitter.

"Навіщо потрібні візові обмеження для громадян Росії? Півроку війни довели: їх не хвилюють масові вбивства, зруйновані міста, ядерний шантаж, Буча чи Маріуполь. Лише розмови про втрату віз змогли повернути до усвідомлення війни та відповідальності. А це перший крок... до російського бунту", - зазначив Подоляк.

'Крок до бунту у РФ': у Зеленського пояснили необхідність скасування віз для росіян

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю The Washington Post президент Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд всім російським мандрівникам. Президент висловив думку, що санкції, які вже накладені на Росію, є "слабкими" порівняно із закриттям кордонів для російських громадян на один рік і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.

Посольство Латвії в Росії з 5 серпня на невизначений термін призупинило прийом заяв на отримання віз для росіян.

Естонія прийняла рішення закрити кордони для громадян Росії з шенгенськими візами, виданими цією країною, з деякими винятками.

За даними ЗМІ, міністри закордонних справ Європейського Союзу в кінці місяця обговорять можливі візові обмеження для громадян Росії.

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