Стовп диму, росіяни в паніці: в Новій Каховці "прильоти" по позиціям росіян

У Новій Каховці лунають вибухи / t.me/kavun_ks

У суботу ввечері, 13 серпня, в окупованій росіянами Новій Каховці на Херсонщині зафіксували "прильоти" по позиціях російських окупантів, повідомляє у Facebook місцевий депутат Сергій Хлань.

"Херсонська область. Приліт по позиціях росіян у Новій Каховці. Над містом видно стовп диму. Продовжуємо палити орків!",- зазначив він.

Російські ЗМІ пишуть про попадання в районі заводу "Сокіл". Тим часом Telegram-канали поширюють фото наслідків удару і говорять про вибухи в районі "Електромашу".

Ситуація на півдні країни

Виконуючий обов'язки керівника Херсонської ОВД Дмитро Бутрій 1 серпня сказав, що ЗСУ на Херсонщині звільнили вже 46 населених пунктів. Ситуація в регіоні важка. Він закликав місцевих жителів їхати в більш спокійні регіони.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що Росія в Херсонській області зібрала вже 30 тисяч військ. Окупанти готуються наступати на Кривий Ріг і Миколаїв. За його словами, загарбникам поставлено завдання висуватися 6 серпня. Втім, він вважає, що ЗСУ відіб'ють атаку, оскільки якість підведених російських підрозділів залишає бажати кращого.

В Інституті вивчення війни вважають, що президент РФ Путін міг дати наказ російським військам захопити Харків. Як відзначили аналітики, окупанти кілька місяців контролювали позиції в районі Балаклії і великої Комишувахи Харківської області і можуть використовувати дані райони в якості плацдарму для наступальної операції.

Новини Херсона онлайн



Читайте також: