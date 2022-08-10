Повна ізоляція: росіянам хочуть заборонити відвідувати Європу

Візи для росіян / pixabay

Міністри країн Європейського Союзу обговорять питання заборони видачі шенгенських віз росіянам.

Як повідомив журналіст Радіо Свобода Рікардо Йозвяк в Twitter, це може статися наприкінці поточного місяця.

За його словами, заборону видачі віз громадянам РФ міністри Євросоюзу обговорять на зустрічі в Празі, яка відбудеться в кінці серпня. Однак журналіст вважає, що країни ЄС, ймовірно, не зможуть дійти згоди.

"На даний момент малоймовірно, що ЄС в цілому спільно погодиться припинити видачу туристичних віз росіянам, але, як і у випадку з багатьма санкціями ЄС проти Росії в цьому році, "все можливо"", - додав Йозвяк.

Позиція України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ЄС і країнам G7 необхідно заборонити видачу віз росіянам. Спочатку вони повинні навчитися поважати міжнародні кордони.

"Я закликаю всі країни ЄС і G7 припинити видачу віз росіянам. Президент України Володимир Зеленський абсолютно правильно наполягає на цьому. Росіяни переважною більшістю підтримують війну в Україні. Їх треба позбавити права перетинати міжнародні кордони, поки вони не навчаться їх поважати", - пише Кулеба.

Візовий режим з РФ

Офіційний Київ з 1 липня 2022 року вводить візовий режим для громадян Росії. Таке рішення прийняв Кабінет Міністрів України в п'ятницю, 17 червня.

Українська держава розриває угоду з Москвою про безвізові поїздки громадян у зв'язку з безпрецедентними загрозами своїй національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності.

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