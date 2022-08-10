УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Повна ізоляція: росіянам хочуть заборонити відвідувати Європу

10 серпня 2022, 17:21

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ЄС і країнам G7 необхідно заборонити видачу віз росіянам.

Євросоюз, Росія
Візи для росіян / pixabay

Міністри країн Європейського Союзу обговорять питання заборони видачі шенгенських віз росіянам.

Як повідомив журналіст Радіо Свобода Рікардо Йозвяк в Twitter, це може статися наприкінці поточного місяця.

За його словами, заборону видачі віз громадянам РФ міністри Євросоюзу обговорять на зустрічі в Празі, яка відбудеться в кінці серпня. Однак журналіст вважає, що країни ЄС, ймовірно, не зможуть дійти згоди.

"На даний момент малоймовірно, що ЄС в цілому спільно погодиться припинити видачу туристичних віз росіянам, але, як і у випадку з багатьма санкціями ЄС проти Росії в цьому році, "все можливо"", - додав Йозвяк.

Позиція України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ЄС і країнам G7 необхідно заборонити видачу віз росіянам. Спочатку вони повинні навчитися поважати міжнародні кордони.

"Я закликаю всі країни ЄС і G7 припинити видачу віз росіянам. Президент України Володимир Зеленський абсолютно правильно наполягає на цьому. Росіяни переважною більшістю підтримують війну в Україні. Їх треба позбавити права перетинати міжнародні кордони, поки вони не навчаться їх поважати", - пише Кулеба.

Повна ізоляція: росіянам хочуть заборонити відвідувати Європу

Візовий режим з РФ

Офіційний Київ з 1 липня 2022 року вводить візовий режим для громадян Росії. Таке рішення прийняв Кабінет Міністрів України в п'ятницю, 17 червня.

Українська держава розриває угоду з Москвою про безвізові поїздки громадян у зв'язку з безпрецедентними загрозами своїй національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності.

Читайте також:

Євросоюз війна в Україні візовий режим Шенгенська зона Дмитро Кулеба війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:50

Як правильно заморозити сливу на зиму та як довго зберегти фрукт у холодильнику

18:50

День сина і дочки 2021: дата, традиції свята і привітання

18:30

"Народилася перша принцеса": чехи в середньовічному замку прихистили біженок-українок

18:22

Активну фазу війни в Україні потрібно завершити до кінця осені: Єрмак назвав причинуВідео

18:19

"Це ще не перелом у війні": експосол США в Україні пояснив наслідки вибухів у КримуВідео

Реклама
17:46

Вляпалася в новий скандал: Лорак вирішила покинути РосіюВідео

17:29

Удар по Криму: як здувся головний козир Кремля - ядерний шантажПогляд

17:29

Доленосні зміни і велика удача: три знаки зодіаку стануть щасливчиками до кінця літа

17:25

Долар по 40 грн і збільшення попиту на валюту: експерт дав невтішний прогноз на серпеньВідео

17:21

Повна ізоляція: росіянам хочуть заборонити відвідувати ЄвропуВідео

17:02

Маковія 2022: дата, традиції і заборони дня

16:53

Важкий час для України: астрологи попередили про масові руйнування в повний місяць 12 серпняВідео

16:48

Потужний удар по Криму: знищені не менше 60 окупантів, ще 100 людей були поранені - ГеращенкоВідео

16:47

"Жили як у себе вдома": росіянка закотила істерику, бо змушена виїжджати з Криму після вибухівВідео

16:45

Танцюристу Путін заважає: балерун з Херсона зробив три тату з обличчям російського диктатора і "отримав" в мережі

16:39

Андрій Макаревич висміяв брехливі росЗМІ за допомогою старого єврейського анекдота

16:14

Кримська блогерка-істеричка стала схожа на трансвестита і закликає не вірити "інтернету" про удари ЗСУ

16:12

Нове гасло окупантів – "Мамулечка, нужно сваливать!": Подоляк розповів про звільнення Криму і ДонецькаВідео

16:12

Увірвуться потужні грози та заллє зливами всю Україну: синоптики попередили про сильний штормВідео

16:07

Аеродром у Криму атакував український спецназ - Washington Post

Реклама
15:59

Біля українського кордону багато ворожої техніки: існує загроза наступу з Білорусі - ЧаусВідео

15:43

Колишній головком НАТО розповів, чи зможуть ЗСУ скоро звільнити Херсон

15:36

ЗСУ ударом з HIMARS зробили непридатним для використання Каховський міст на ХерсонщиніВідео

15:29

Місячний календар стрижок на вересень 2022: фартові дні для грошей і удачі

15:14

Країни G7 вимагають від Росії негайно повернути Запорізьку АЕС під контроль УкраїниВідео

15:13

Українці зможуть отримати по 6 660 грн від французького фонду: як і хто може оформити допомогуВідео

15:10

"ЗСУ ночами нас вирізають": окупант скаржиться, що в них купа 200-х і кожен другий – пораненийВідео

15:07

Coldplay заспівали хіт "Обійми" в Бельгії разом з Вакарчуком

15:07

Тодоренко показала підрослого молодшого сина

14:52

"Все з ними ясно": у Росії поставили хрест на Ярмольнику і Хазанову, які не підтримали війну

14:32

"Як бульдог, що вчепився в шию": окупанти не можуть вибратися з пастки на Донбасі - експертВідео

14:31

"Триватиме пів року": експерт сказав, коли на фронті почнеться оперативна паузаВідео

14:29

Прикмети на 11 серпня: 3 речі, які заборонено робити в різдво Миколи ЧудотворцяВідео

14:19

Йшов 6-й місяць війни: матері російських солдатів вимагають не забирати синів на фронт

14:16

Неймовірна закуска на швидку руку за 20 хвилин: рецепт закусочних булочокВідео

14:05

Карма наздогнала: путиністка Шукшина втратила квартир на мільйони

14:05

Ейдман пояснив, чи є зараз реальна кандидатура наступника Путіна

13:58

Повня в серпні 2022: що потрібно зробити, щоб уберегтися від бідВідео

13:57

Аліна Паш загрузла у новому скандалі: буде виступати разом з російськими артистами

13:42

У боях за Україну загинув 28-річний буковинський футболіст

Реклама
13:35

Україна може святкувати перемогу над РФ навесні: генерал Марченко розповів, за якої умови

13:26

Прокомандував три дні: на Харківщині ЗСУ ліквідували командира полку окупантівВідео

12:59

"Паніка змусить бігти, аби врятуватися": генерал назвав ідеальний момент для удару по Кримському мостуВідео

12:52

У день народження головкома Залужного у офіцерів ЗСУ народилася трійня "богатирів": зворушлива історіяВідео

12:41

"Це все розганяв Кремль": Путін та Кабаєва не пара, у них немає спільних дітей - ексдепутат Держдуми

12:34

"Це велике горе": Пригожин висловився про майбутнє Вайкуле

12:26

Символ перелому у війні: Маломуж пояснив, як вибухи в Криму посприяють швидкій перемозі УкраїниВідео

12:14

"Женевський сценарій": Чорновіл пояснив, з ким насправді готовий говорити ПутінВідео

11:54

Винахідливі господині кладуть в холодильник активоване вугілля: в чому хитрість

11:37

"Крок доброї волі": ЗСУ ліквідували російського пілота гелікоптераВідео

© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти