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"Приниження для росіян": Єрмак розкрив формулу перемоги над "русскім міром"

14 серпня 2022, 13:57

Глава ОП упевнений в необхідності введення санкцій проти РФ і візового бана для росіян.

війна, наслідки обстрілу
/ Фото УНІАН

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів про те, що необхідно зробити для перемоги над російськими агресорами.

Здобути перемогу над "русскім міром" можна на багато років. Для цього необхідно надати Україні потрібну зброю для боротьби з агресором, написав він у Telegram.

Крім того, глава ОП упевнений в необхідності введення санкцій проти РФ і візового бана для росіян.

"Візовий бан для росіян = приниження. Зброя + санкції + ізоляція і приниження = перемога над "русскім міром" з прицілом на багато років. Саме цього боїться РФ", - зазначив Єрмак.

Керівник ОП підкреслив, що всі ці речі мають бути спільною метою України, Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки.

'Приниження для росіян': Єрмак розкрив формулу перемоги над 'русскім міром'

Нагадаємо, раніше керівник офісу президента України Андрій Єрмак назвав п'ять кроків для перемоги над Російською Федерацією.

Серед них він назвав необхідність визнання РФ державою - спонсором тероризму.

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