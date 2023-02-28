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Російський фронт посиплеться: журналіст змалював сценарій контрнаступу ЗСУ

28 лютого 2023, 07:35
Україна зможе відвоювати свої території щонайменше у кордонах станом на 23 лютого 2022 року. З Кримом виникнуть складності, вважає Накі.
Майкл Накі, війна в Україні
Найперспективнішою метою для контрнаступу ЗСУ є Запорізький напрямок / Фото скріншот, 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Російський блогер, журналіст Майкл Накі спрогнозував, як розвиватимуться події на фронті навесні та влітку. За його словами, найперспективнішою метою для контрнаступу ЗСУ є Запорізький напрямок.

Журналіст зазначив, що важливою умовою є постачання озброєнь Україні.

"План виглядає так – спочатку приїжджають далекобійні снаряди для HIMARS, М270, MARS, і на відстані 120-130 кілометрів (це територія, яка повністю покриває окуповані території, не рахуючи Криму, тому що там цей радіус поки доходить десь до половини півострова) просто висікаються всі російські склади. Як це було, коли приїхали перші HIMARS і висікалося по 10 складів на день. Це необхідно, тому що це повністю руйнує російську логістику", - сказав Накі в інтерв'ю Главреду.

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Якщо знищуються склади, Росія змушена розміщувати їх далі, що знижує можливості, зокрема, і до оборони на окупованих територіях.

"Далі, відповідно, формуються групи для прориву – танки, БМП та інше, і починається наступ. В таких умовах я не думаю, що Росія зможе сильно нав'язати протистояння – найімовірніше, російський фронт посиплеться. Знову ж таки, якщо РФ не зробить будь-яких дій на кшталт масштабної мобілізації", - припустив Накі.

Таким чином, Україна зможе відвоювати свої території щонайменше в кордонах станом на 23 лютого 2022 року.

"Далі будуть проблеми, які можна і потрібно вирішувати вже згодом, з виходом на кордони 1991 року. Особливо постане питання Криму, тому що якщо з Донецьком і Луганськом зрозуміло, як їх повертати, то з Кримом трохи складніше, тому що там маленька артерія з'єднує з російського боку, яку треба виводити з ладу", - додав журналіст.

Хто такий Майкл Накі

Майкл Сідней Накі - російський блогер, стример і журналіст. Автор однойменного YouTube-каналу.

Народився 25 грудня 1993 року в Москві. Батько - Чарльз Накі, громадянин США. Мати - росіянка, передає Вікіпедія.

Влітку 2015 року проходив двомісячне стажування на радіостанції "Ехо Москви". З 2015 року по червень 2020 року працював на радіостанції, вів політичні дебати, а також програми "Блог-аут", "Статус", "Один", "Ну і день", "Особлива думка", "Розворот".

З 2019 року веде суспільно-політичний відеоблог на YouTube.

12 червня 2021 року стало відомо про те, що Накі залишив Росію та переїхав до Грузії. З серпня по грудень 2021 року разом з Сергієм Гурієвим був співведучим програми "Що (ж) робити?" на телеканалі "Дощ".

У березні 2022 року переїхав до Вільнюса, Литва.

16 березня 2022 року МВС РФ порушило проти Накі кримінальну справу за статтею про дискредитацію армії Росії та оголосило його в розшук. Накі проходить обвинуваченим в одній кримінальній справі із засновником Conflict Intelligence Team Русланом Левієвим, з яким він випускає практично щоденні зведення про хід вторгнення Росії в Україну. 24 травня Басманний суд Москви заочно заарештував Майкла Накі.

9 вересня 2022 року Мін'юст Росії вніс Накі до списку фізичних осіб-"іноземних агентів".

Як повідомляв Главред, раніше Накі говорив, що російський диктатор Володимир Путін не може вивести свої війська з України, хоча це найлогічніша дія та могла б стати певною переговорною позицією. Однак, зробивши це, президент РФ зіткнеться всередині країни з хвилею нерозуміння.

Нагадаємо, 27 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін не планує припиняти криваву війну проти України. Окупанти постійно штурмують українські позиції. Зараз ситуація на фронті постійно погіршується.

Інші новини:

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