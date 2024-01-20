У ворога великі втрати: ЗСУ потужно вдарили на півдні та знищили сотні росіян

Ворог завдав 3 ракетних удари, провів 49 бойових зіткнень та здійснив 592 артобстріли на Таврійському напрямку.

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Українські захисники / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України

Українські бійці на Таврійському напрямку 19 січня ліквідували 356 російських окупантів, а також знищили 13 одиниць ворожої техніки.

При цьому ворог завдав 3 ракетних удари, провів 49 бойових зіткнень та здійснив 592 артобстріли, повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку.

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"Українські захисники і захисниці продовжують стримувати ворога, який не залишає спроб оточити Авдіївку. Так, Сили оборони за минулу добу відбили 14 атак загарбників в районі Авдіївки і ще 19 атак південніше Тоненького, Первомайського і Невельського Донецької області", - йдеться в повідомленні.

На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку ворога південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 3 атаки противника на захід від Вербового Запорізької області.

Підкреслюється, що загальні втрати ворога в живій силі на Таврійському напрямку – 356 осіб.

Втрати ворога в озброєнні і військовій техніці за минулу добу склали 13 одиниць, в тому числі:

2 артсистеми,

3 БпЛА,

3 автомобілі,

5 одиниць спецтехніки

1 склад боєприпасів противника.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що ВСУ ударом HIMARS знищили командира "елітного" полку РФ разом з ЗРК Оса. Підполковник РФ Руслан Атанов був ліквідований в результаті удару РСЗВ.

Як раніше повідомлялося, війська РФ потіснили ЗСУ на Лівобережжі Херсонщини. Українські воїни ведуть з російськими окупантами бої в населеному пункті Кринки на Херсонщині, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, речник прес-центру Сил оборони півдня України розповіла, що окупанти не припиняють артилерійських обстрілів по правобережній частині Херсонської області. Збройні Сили України відповідають на це, намагаючись відтіснити ворога подалі від річки Дніпро і тим самим зменшити удари росіян по мирному населенню.

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