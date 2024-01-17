ЗСУ ударом HIMARS знищили командира "елітного" полку РФ разом із ЗРК Оса

Підполковник РФ Руслан Атанов був ліквідований в результаті удару РСЗВ.

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На Херсонщині знищено ЗРК РФ / Колаж: Главред, Фото: скріншот

В Херсонської області українські захисники з американського РСЗВ HIMARS знищили ворожий ЗРК "Оса", коли там перебував командир другого зенітно-ракетного полку ВДВ армії РФ підполковник Руслан Атанов.

Момент ліквідації високопоставленого російського офіцера та ворожого зенітно-ракетного комплексу поблизу Козачих Лагерів на окупованій частині Херсонщини зафіксував український безпілотник.

"Командир 2-го зенітного ракетного полку ПДВ РФ підполковник Атанов не зробив правильних висновків після загибелі полковника Оспанова, залишився в Козачих Лагерях Херсонської області і продовжив ходити до "Оси", ніби там помазали медом. Судячи з відео, демілітаризація Руслана Сергійовича стараннями HIMARS пройшла швидко і практично безболісно", - йдеться в коментарі до відеозапису.

відео дня

Крім того, в росЗМІ також з'явилися повідомлення про ліквідацію Атанова на Херсонщині.

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Деталі знищення ЗРК РФ

Як йдеться в повідомленні в Facebook Морської піхоти ЗСУ, вдалими діями відзначилися воїни 140-го окремого розвідувального батальйону морської піхоти, які виявили зенітний ракетний комплекс "Оса" російських окупаційних військ.

"На жаль власними засобами дістати цю "комаху" можливості не було. Тому координати були передані іншому угрупованню, яке і поставила крапку цьому питанню. Результати злагодженої роботи морпіхів-розвідників і артилеристів можна побачити на відео", - розповіли морпіхи ЗСУ.

Дивіться відео - знищення ЗРК "Оса" РФ на Херсонщині:

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Бої на Херсонщині

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ "перемелюють" штурмові групи РФ і розширюють плацдарм на Лівобережжі. Росіяни формують невеликі штурмові піхотні групи, які не використовують бронетехніку.

Як раніше повідомлялося, війська РФ потіснили ЗСУ на Лівобережжі Херсонщини. Українські воїни ведуть з російськими окупантами бої в населеному пункті Кринки на Херсонщині, вважають аналітики Американського Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, речник прес-центру Сил оборони півдня України розповіла, що окупанти не припиняють артилерійських обстрілів по правобережній частині Херсонської області. Збройні Сили України відповідають на це, намагаючись відтіснити ворога подалі від річки Дніпро і тим самим зменшити удари росіян по мирному населенню.

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