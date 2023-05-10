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Україна має все необхідне, щоб звільнити землі в кордонах 24 лютого 2022 року – Блінкен

Анна Ярославська
10 травня 2023, 09:46 оновлено 10 травня, 09:54
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За словами глави Держдепу, у Києва є не лише потрібне озброєння, а й підготовлені люди.
Ентоні Блінкен, Володимир Зеленський
Ентоні Блінкен заявив, що Україна має можливості для звільнення своїх територій / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНІАН

В України є всі необхідні ресурси, зокрема зброя, для того, щоб відвоювати території, які були захоплені російською окупаційною армією з 24 лютого. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі.

"У них (ЗСУ, - ред.) є... все необхідне для того, щоб продовжувати успішно відвойовувати території, які були захоплені Росією за останні 14 місяців", - цитує Блінкена CNN.

Глава Держдепу зазначив, що мова йде не лише про озброєння, а й про підготовку людей.

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"Це впевненість у тому, що українці зможуть обслуговувати системи, які ми їм надаємо, і, звичайно, важливо, щоб вони мали правильні плани, знову ж таки, для того, щоб досягти успіху", - зазначив Блінкен.

Контрнаступ ЗСУ

Військове керівництво України станом на зараз ще не затвердило остаточний план контрнаступу українських військових. Є кілька варіантів того, як може відбуватися наступ, вони зараз в роботі. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

За словами Данілова, рішення про те, як саме захисники України будуть звільняти окуповані території, буде ухвалюватися з урахуванням того, якою буде ситуація на фронті.

Президент України Володимир Зеленський у Нідерландах 4 травня заявив, що Україна вірить в успіх свого майбутнього контрнаступу, до якого йде підготовка. Глава держави додав, що неправильно говорити про "успіх", втрачаючи людей, адже сьогодні всі втрати для України дуже болючі.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі раніше заявив, що Вашингтон доклав усіх зусиль для того, щоб забезпечити Україну засобами для проведення контрнаступу. За його словами, ЗСУ отримали майже все, про що просили, зокрема бронетехніку, артилерію, системи ППО, боєприпаси. Також були організовані навчання для українських бригад на території інших країн.

Президент Чехії Петро Павло закликав Україну не поспішати з контрнаступом, щоб ретельно підготуватися і уникнути великих втрат. На думку чеського лідера, другого шансу провести контрнаступальну операцію у Сил оборони України цього року не буде.

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