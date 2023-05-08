"Другого шансу цього року не буде": президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу

Київ не може дозволити собі провал контрнаступу. Цього року буде лише одна спроба, тому вона повинна бути успішною.

https://glavred.net/ukraine/vtorogo-shansa-v-etom-godu-ne-budet-prezident-chehii-predostereg-ukrainu-ot-pospeshnogo-kontrnastupleniya-10468558.html Посилання скопійоване

Петр Павел застеріг Україну від поспішного контрнаступу / Колаж: Главред, фото: 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського, Офіс президента

Президент Чехії Петр Павел закликав Україну не поспішати з контрнаступом, щоб ретельно підготуватися і уникнути великих втрат. На думку чеського лідера, другого шансу провести контрнаступальну операцію у Сил оборони України цього року не буде.

Павел розповів в інтерв'ю The Guardian, що застеріг українську владу від поспішних кроків на зустрічі з прем'єром України Денисом Шмигалем минулого тижня.

Президент Чехії зазначив, що Київ не може дозволити собі провал контрнаступу.

відео дня

"Тому що контрнаступ вимагає багато ресурсів з точки зору комплектування особового складу, логістики боєприпасів, палива. Цього року буде лише одна спроба, тому вона повинна бути успішною", - заявив Павло.

Президент Чехії зазначив, що в Україні визнають існування певних прогалин у підготовці наступу.

"Мабуть, у них ще є відчуття, що немає всього необхідного, щоб успішно почати операцію", - пояснює Павел.

На його думку, Євросоюз повинен вести переговори щодо купівлі снарядів, зокрема, з країнами, з якими у ЄС склалися непрості відносини. При цьому Павел закликав Захід готуватися до того, що Україна не зможе домогтися всіх задекларованих цілей у конфлікті з Росією.

"Я думаю, що ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб надихнути українців і допомогти їм досягти успіху. Але внутрішньо ми також повинні бути готові до інших непередбачених обставин", - сказав президент Чехії.

Також він вважає, що деякі сили можуть захотіти підштовхнути Київ до демонстрації результатів.

Контрнаступ ЗСУ

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов розповів про підготовку контрнаступу Збройних сил України. За його словами, Росія буде в паніці, коли почнеться український контрнаступ.

"Ми почнемо наш контрнаступ, коли і де – зараз не має значення. [І коли це станеться,] Росія буде в паніці, ви побачите багато паніки. Вони досі не розуміють, що [їхня] пропаганда демонструє помилкову картину того, що насправді відбувається на місцях. Ця війна буде виграна на землі, а не на екранах телевізорів, не в Інтернеті...", - зазначив він.

Президент України Володимир Зеленський у Нідерландах 4 травня заявив, що Україна вірить в успіх свого майбутнього контрнаступу, до якого йде підготовка. Глава держави додав, що неправильно говорити про "успіх", втрачаючи людей, адже сьогодні всі втрати для України дуже болючі.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі раніше заявив, що Вашингтон доклав усіх зусиль для того, щоб забезпечити Україну засобами для проведення контрнаступу. За його словами, ЗСУ отримали майже все, про що просили, зокрема бронетехніку, артилерію, системи ППО, боєприпаси. Також були організовані навчання для українських бригад на території інших країн.

Інші новини по темі: