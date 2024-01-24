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У США зробили заяву про масштабний наступ армії РФ: окупанти змінили тактику

Юлія Закрепа
24 січня 2024, 15:21
Масований ракетний удар армії РФ по Україні вранці 23 січня говорить про спроби "зламати волю та хребет" українців.
У США зробили заяву про масштабний наступ армії РФ: окупанти змінили тактику
Ситуація на фронті може змінитися / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот: відео

Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки поки що не бачать серйозного наземного наступу армії агресорки Росії. Втім, він може початися, коли земля стане твердішою.

"Ми не бачимо великого руху на фронті. Жодна зі сторін не досягла великого прогресу, і ми не бачимо будь-якого серйозного підштовхування росіян до якогось наземного наступу. І я не виключаю, що вони не спробують цього, коли ґрунт стане твердішою", - повідомив Кірбі.

Він також зауважує, що масований ракетний удар армії РФ по Україні вранці 23 січня говорить про спроби "зламати волю та хребет" українців. За словами Кірбі, Москва намагається знищити українські системи протиповітряної оборони, але не досягає своїх цілей.

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"Отже, частково це спроба зламати хребет українському народу, але також і спроба змусити українців продовжувати використовувати боєприпаси", - заявив представник Білого дому.

Нагадаємо, що стало відомо, що у ЗСУ закінчуються боєприпаси на фронті. Росія збирається продовжувати наступ, однак, протистояти ЗСУ цьому не можуть, адже українським бійцям потрібні боєприпаси, повідомив журналіст Фредерік Плейтген.

У ЗСУ розкрили нову тактику масованого удару РФ по Україні. Під час ракетної атаки 23 січня війська РФ переважно застосовували ракети, що летять по балістичній траєкторії, проте не всі вони досягли своїх цілей.

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війна в Україні ЗСУ
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