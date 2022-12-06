"Якщо проживемо зиму": українцям дали страшливий прогноз нових відключень електроенергії

Поки рано говорити про повернення до стабілізаційних графіків по всій країні, підкреслив Сергій Коваленко.

У YASNO спрогнозували терміни відключень електроенергії / Колаж фото УНІАН

Генеральний директор компанії-постачальника YASNO Сергій Коваленко спрогнозував терміни відключень електроенергії в Україні у зв'язку з ракетними ударами РФ по цивільній інфраструктурі.

Україна зможе відмовитися від відключень за графіками не раніше кінця березня. Таке прогноз він зробив в ефірі телемарафону.

На думку гендиректора YASNO, такий сценарій розвитку подій є базовим.

"Потрібно розуміти, коли ми взагалі відмовимося від графіків і буде у нас 100% світло. До кінця березня базовий сценарій, який буде для нас хорошим, якщо ми проживемо зиму і початок весни в стабілізаційних графіках", — зазначив він.

За словами представника компанії-постачальника, після чергової ракетної атаки РФ поки рано говорити про повернення до стабілізаційних графіків по всій країні.

"Ми бачимо, що є обмеження генерації по всій країні і колегам ще потрібен час", — додав Коваленко.

Ракетна атака РФ

Як відомо, Росія завдала нового ракетного удару по Україні у понеділок, 5 грудня.

Про це речник Повітряних сил України Юрій Гнат розповів в ефірі телемарафону.

"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація-це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені", - сказав він.

В результаті ракетного удару РФ по Україні в понеділок, 5 грудня, було пошкоджено два об'єкти інфраструктури.

Зокрема, про пошкодження об'єктів інфраструктури в Одеській області внаслідок ракетного обстрілу окупантів розповів у Telegram заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.

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