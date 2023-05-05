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"У росіян зараз великий депресняк": Світан пояснив, навіщо РФ може вдарити по Банковій

Анна Ярославська
5 травня 2023, 01:32
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Окупанти зараз чекають наступу ЗСУ і великих втрат, передусім репутаційних. Тому російському керівництву необхідно підняти бойовий дух своїх військ.
Роман Світан, Офіс президента, атака на Кремль
Роман Світан назвав можливі цілі ракетних ударів РФ після атаки на Кремль / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Країна-окупант РФ може спробувати завдати ракетного удару по центрах ухвалення рішень у Києві. Таким чином вони можуть спробувати підняти бойовий дух своїх військ, проте у війні з Україною Росії це ніяк не допоможе. Про це в інтерв'ю Главреду сказав полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"У росіян зараз великий депресняк: їм дуже страшно, вони чекають нашого наступу і великих російських втрат, передусім репутаційних. Тому російському керівництву необхідно підняти бойовий дух своїх військ, і воно може спробувати зробити це, завдавши удару по центрах ухвалення рішень у Києві. Адже російська 400-тисячна армія зараз в дуже непривабливому становищі, осільки притиснута фронтом до Азовського моря, і у російських солдатів зараз не найкращий стан бойового духу", - пояснив він.

Світан додав, що "удар по Верховній Раді або Банковій в якості відповіді за атаку на Кремль, звичайно, підніме настрій російському солдату, але ненадовго".

відео дня

За словами полковника запасу, коли почнеться наступ ЗСУ, і щодня будуть ліквідовуватися по тисячі та більше російських військових, на удари по центрах ухвалення рішень вже ніхто не звертатиме уваги.

"Бавовна" в центрі Москви 3 травня

У середу, 3 травня, в Москві прозвучали потужні вибухи прямо в районі Кремля. Це сталося близько третьої години ночі. Після вибуху в небо піднявся дим.

У Кремлі заявили, що, мовляв, "російська сторона залишає за собою право вжити заходів у відповідь там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне" і назвали ситуацію, мовляв, "спланованою терористичною акцією" і "замахом на президента Росії".

Кремлівський рупор Дмитро Пєсков повідомив, що Путіна під час атаки не було – він працював у своїй резиденції в Ново-Огарьово.

У свою чергу, прессекретар президента України Сергій Нікіфоров повідомив, що на Банковій немає жодної інформації про нічні атаки безпілотників на Кремль.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не здійснювала жодних "атак" на Кремль і на російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, наша держава використовує зброю для захисту своєї території.

В Інституті вивчення війни вважають, що Росія могла самостійно влаштувати удар БПЛА по Кремлю 3 травня, намагаючись донести важливість ведення війни проти України до російської внутрішньої аудиторії, а також щоб створити умови для більш широкої соціальної мобілізації.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що атака на Кремль вказує на те, що Москва готує теракт.

Дивіться відео - радник Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на звинувачення Москви на адресу Києва через нічні удари дронів по Кремлю:

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