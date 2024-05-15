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У росіян великі втрати внаслідок ударів ATACMS по Криму: у чатах - "виття"

Яна Ставська
15 травня 2024, 18:28
2939
Один літак росіян вдалося знищити повністю.
У росіян великі втрати внаслідок ударів ATACMS по Криму: у чатах - 'виття'
У Криму прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, US Army

Російським окупантам не вдалося відбити ракетну повітряну атаку в ніч на 15 травня на військову базу в Криму. Повідомляють про великі втрати серед ворожих сил.

Міноборони РФ писало про 12 збитих ATACMS над Кримом. Але провоєнні пабліки наполягають, що ЗС РФ втратили літаки, засоби ППО і військових. Пропагандисти впевнені, що ЗСУ били далекобійними ракетами ATACMS.

За повідомленням прокремлівських інформаційних ресурсів, повністю знищено один МіГ-31, є три пошкоджених Су-27.

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Крім того, росіяни втратили дві пускові установки ППО (С-300 і С-400) і радар.

Унаслідок атаки, за словами пропагандистів країни-агресорки, ліквідовано 11 російських військовослужбовців.

Водночас пропагандисти, які підтримують режим Путіна, звинуватили Міноборони РФ у "нечесності", зазначивши невідповідність у статистиці за збитими ATACMS і ураженими цілями.

У росіян великі втрати внаслідок ударів ATACMS по Криму: у чатах - 'виття'

Вибухи в Криму 15 травня - всі подробиці

У ніч на 15 травня в окупованому Криму було оголошено повітряну тривогу і прогриміли вибухи. Російські окупанти перекривали Кримський міст, працювала протиповітряна оборона.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що була "відбита масована атака на Севастополь". За його словами, ППО збила кілька ракет над акваторією і в районі аеродрому "Бельбек".

Які втрати російських військ за два роки війни в Україні?

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів.

За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2700 танків і 5000 БМП і БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими близько 350 000 осіб.

ATACMS в Україні - що слід знати

США вже вдруге передали Україні ATACMS до 300 км - вони увійшли до першого пакету нової допомоги на суму 1 млрд доларів.

Перші поставки цих ракет у березні 2024 року здійснювалися таємно і стали приємним сюрпризом навіть для Києва.

Зазначалося, що Вашингтон дозволив ними бити по об'єктах росіян у Криму. Раніше це було "червоною лінією" Адміністрації Байдена. Але терпець Сполучених Штатів, як писали ЗМІ, увірвався, коли Росія почала атакувати Україну та її критичну інфраструктуру північнокорейською "балістикою".

Відомо, що Україна вже застосувала ці ракети для щонайменше кількох ударів по живій силі окупантів на передовій - зокрема під час атаки на полігон загарбників у Луганській області.

Крім того, ЗМІ повідомляли про дивну пожежу на позиціях пускових установок "Іскандер-М" у Криму на тлі атаки ATAMCS на півострів.

У росіян великі втрати внаслідок ударів ATACMS по Криму: у чатах - 'виття'
ATACMS - основні характеристики / Інфографіка Главреда

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