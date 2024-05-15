ЗСУ відбили першу танкову атаку на Вовчанськ і частково відтіснили окупантів

Українські військові прочісують північно-західну околицю Вовчанська.

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ЗСУ відтіснили окупантів у Вовчанську / Колаж: Главред, фото: 128-та окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, скріншот із відео

Українські військові зупинили наступ ворога та частково витіснили російських окупантів із Вовчанська на Харківщині. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Сили оборони відбили наступальні дії російських окупантів в районі Вовчанська, частково витіснили ворожі сили із населеного пункту, тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях. Дані щодо втрат противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бійці ЗСУ прочісують північно-західну околицю Вовчанська. Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів в районах Липців та Малої Данилівки, а також Волохівки та Земляного Яру.

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DeepState зазначає, що окупанти почали застосовувати у Вовчанську військову техніку, зокрема, танки. Ворог намагається підсилити піхоту на північних околицях міста. У населеному пункті тривають важкі бої, але українські захисники знищують техніку.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Журналіст Юрій Бутусов зазначив, що українські захисники відбили першу танкову атаку у Вовчанську та знищили два російських танки Т-72. Їх підірвали бійці 57-ї та 71-ї бригад за допомогою дронів.

Хто такий Юрій Бутусов Відомий український журналіст, головний редактор інтернет-порталу Цензор.нет. Спеціалізується на військовій тематиці і питаннях оборони та безпеки. У 2020-2021 роках — позаштатний радник міністра оборони України. Автор серії аналітичних матеріалів на військову тематику, виступає у якості експерта на провідних телеканалах.

Дивіться відео знищення російських танків у Вовчанську:

ЗСУ відбили першу танкову атаку на Вовчанськ / фото: скріншот

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті у Харківській області – останні новини

Раніше повідомлялося, що ЗСУ відступили на Харківщині – у Генштабі розказали подробиці. Українські військові були вимушені відступити в районах Лук'янців та Вовчанська.

Також в ISW зазначали, що темп наступу РФ сповільнився – окупанти застосували нову тактику на Харківщині. Використання невеликих штурмових груп може сприяти збільшенню втрат живої сили росіян і техніки.

Нагадаємо, у поліції розповіли про ситуацію у Вовчанську. У Вовчанську тривають активні бої, ворог займає позиції на вулицях. Жителів міста закликали евакуюватися.

Також стало відомо, що РФ зазнала великих втрат під час наступу на Харківщині – у Генштабі ЗСУ назвали цифри.

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