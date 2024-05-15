ЗСУ відбили першу танкову атаку на Вовчанськ і частково відтіснили окупантів

Українські військові зупинили наступ ворога та частково витіснили російських окупантів із Вовчанська на Харківщині. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Сили оборони відбили наступальні дії російських окупантів в районі Вовчанська, частково витіснили ворожі сили із населеного пункту, тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях. Дані щодо втрат противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що бійці ЗСУ прочісують північно-західну околицю Вовчанська. Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів в районах Липців та Малої Данилівки, а також Волохівки та Земляного Яру.
DeepState зазначає, що окупанти почали застосовувати у Вовчанську військову техніку, зокрема, танки. Ворог намагається підсилити піхоту на північних околицях міста. У населеному пункті тривають важкі бої, але українські захисники знищують техніку.
Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.
Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.
Журналіст Юрій Бутусов зазначив, що українські захисники відбили першу танкову атаку у Вовчанську та знищили два російських танки Т-72. Їх підірвали бійці 57-ї та 71-ї бригад за допомогою дронів.
Хто такий Юрій Бутусов
Відомий український журналіст, головний редактор інтернет-порталу Цензор.нет. Спеціалізується на військовій тематиці і питаннях оборони та безпеки. У 2020-2021 роках — позаштатний радник міністра оборони України. Автор серії аналітичних матеріалів на військову тематику, виступає у якості експерта на провідних телеканалах.
Дивіться відео знищення російських танків у Вовчанську:
Що за місто Вовчанськ?
Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.
Ситуація на фронті у Харківській області – останні новини
Раніше повідомлялося, що ЗСУ відступили на Харківщині – у Генштабі розказали подробиці. Українські військові були вимушені відступити в районах Лук'янців та Вовчанська.
Також в ISW зазначали, що темп наступу РФ сповільнився – окупанти застосували нову тактику на Харківщині. Використання невеликих штурмових груп може сприяти збільшенню втрат живої сили росіян і техніки.
Нагадаємо, у поліції розповіли про ситуацію у Вовчанську. У Вовчанську тривають активні бої, ворог займає позиції на вулицях. Жителів міста закликали евакуюватися.
Також стало відомо, що РФ зазнала великих втрат під час наступу на Харківщині – у Генштабі ЗСУ назвали цифри.
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