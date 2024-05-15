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Було близько 20 ракет: окупанти заявили про масовану атаку на Севастополь

Анна Ярославська
15 травня 2024, 06:48
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Гайляйтер Севастополя Михайло Развожаєв, заявив, що було "відбито масовану атаку на Севастополь".
Аеродром Бельбек
У районі аеродрому Бельбек спалахнула пожежа, повідомили місцеві жителі / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, Вікіпедія

У ніч на 15 травня в окупованому Криму було оголошено повітряну тривогу та прогриміли вибухи. Російські окупанти перекривали Кримський міст, працювала протиповітряна оборона.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що була "відбита масована атака на Севастополь".

"Наші військові відбили масовану атаку на Севастополь. У районі вулиці Федорівської уламки збитої ракети впали в приватному секторі. Інформація про постраждалих уточнюється. Тип збитих ракет уточнюється, можливе виявлення суббоєприпасів, що не здетонували", - написав Развожаєв у Telegram.

відео дня

За його словами, ППО збила кілька ракет над акваторією та в районі аеродрому "Бельбек".

Развожаєв також заявив, що рятувальники загасили загоряння від осколків ракет, що впали, в районі села Полюшко, пошкоджень нібито немає.

Telegram-канал ASTRA повідомляє з посиланням на місцевих жителів, що ракет було "близько 20", а в районі аеродрому Бельбек спалахнула пожежа.

Аеродром Бельбек

Бельбек - аеродром спільного базування на північному заході тимчасово окупованого Севастополя. З 2014 року пасажирські рейси не здійснюються. Аеродром обслуговує лише літаки ВКС РФ, пише Вікіпедія.

Аеродром розташований на березі моря, на території Нахімовського району Севастополя. Примикає впритул до мікрорайону Любимівка, де розміщується однойменне військове містечко.

На аеродромі дислокується 38-й винищувальний авіаційний полк ВПС Росії, що має 12 літаків Су-27, 12 літаків Су-27СМ, 3 Су-27УБ і 5 Су-30М2. Також на аеродромі дислокується Севастопольський авіаційно-рятувальний центр МНС Росії.

Атаки на аеродром Бельбек

31 січня Повітряні сили України завдали удару по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Командувач Повітряних сил України Микола Олещук у своєму Telegram-каналі опублікував відео. На кадарх видно задимлення і чути потужний вибух. Під відео генерал-лейтенант подякував усім, хто долучився до "очищення Криму від російської присутності".

За даними ЗМІ, окупанти втратили три літаки і понад 20 військовослужбовців. Також було знищено бункер координаційного центру управління РЛС.

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